РБК: лидер "Шалтая-Болтая" частично подделывал переписку чиновников

Лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев признался, что частично фальсифицировал переписку российских чиновников, полученную в результате взлома. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванный источник. Издание отмечает, что эту информацию также подтвердил адвокат Аникеева.

По данным РБК, речь, в частности, идет о переписке пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, телеведущего Дмитрия Киселева, руководителя дирекции Сбербанка Евгения Кислякова и замначальника Управления внутренней политики президента Тимура Прокопенко.

Какие именно изменения были внесены в тексты, опубликованные хакерами, Аникеев не уточнил, но заявил, что подделкой занимался либо он сам, либо другой участник группы Александр Глазастиков. ФСБ планирует опросить тех, кто покупал данные взломанной переписки. РБК пишет, что их имена уже известны ведомству.

В начале июля лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев был приговорен к двум годам колонии за "неправомерное получение компьютерной информации". По этому же делу судят Константина Теплякова и Александра Филинова. Александр Глазастиков находится в Эстонии.

По версии следствия, в 2013–2016 годах группировка "Шалтай-Болтай" проникла в охраняемую законом базу информации, принадлежащей ряду граждан России, и скопировала ее для последующей продажи через интернет.