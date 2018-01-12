Президент США Трамп отменил визит в Лондон

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Лондон, который был намечен на февраль нынешнего года.

Ожидалось, что он приедет в столицу Великобритании на церемонию открытия нового здания посольства США.

В твиттере Трамп написал, что не едет в Лондон потому, что не хочет принимать участия в этой церемонии, поскольку недоволен тем, как произошел перенос посольства. Он обвинил администрацию своего предшественника Барака Обамы в продаже прежнего здания по низкой цене и строительстве нового - по завышенной.

Британская пресса, однако, предполагает, что причиной отмены визита могли стать опасения массовых протестов против приезда Трампа.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй еще в прошлом году пригласила президента США в страну с государственным визитом, однако его дата до сих пор не была назначена. Многие британские законодатели выступают против того, чтобы Трамп выступал в парламенте. На февраль планировался не государственный, а краткий рабочий визит.