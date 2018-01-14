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Рожденные после СССР

Новая жизнь: что заставляет нас меняться?

Exhibition Of The Kandinsky Prize

Почему люди меняют страну, работу и образ мыслей

Почему люди бросают стабильную работу, уезжают в незнакомую страну, занимаются общественной деятельностью – обсуждаем с преподавателем Мухаммедом Гафаром, режиссером Никосом Котичем, общественным деятелем Марией Бароновой, психологом Дмитрием Леонтьевым и руководителем агентства интернет-рекрутинга PRUFFI Аленой Владимирской.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье 14 декабря в пять часов вечера.

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