Новая жизнь: что заставляет нас меняться?

Почему люди бросают стабильную работу, уезжают в незнакомую страну, занимаются общественной деятельностью – обсуждаем с преподавателем Мухаммедом Гафаром, режиссером Никосом Котичем, общественным деятелем Марией Бароновой, психологом Дмитрием Леонтьевым и руководителем агентства интернет-рекрутинга PRUFFI Аленой Владимирской.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье 14 декабря в пять часов вечера.