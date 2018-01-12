Бывший курский депутат Ольга Ли пожаловалась в ЕСПЧ

Главный редактор газеты “Народный журналист” и бывший депутат Курской областной думы Ольга Ли направила жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает газета “Московский комсомолец” со ссылкой на адвоката Ольги Ли.

В жалобе для ЕСПЧ она указывает, что власти России нарушили ее право на свободу выражения мнения, справедливое судебное разбирательство и уважение частной и семейной жизни.

​В марте 2016 года Ольга Ли выступила с критикой президента России Владимира Путина и местных чиновников и судей. После этого на нее завели два уголовных дела – о клевете в отношении судьи Ленинского районного суда Курска Людмилы Шуровой и "возбуждении ненависти либо вражды по признаку принадлежности к социальной группе представителей власти".

26 июня 2017 года суд в Курске признал Ли виновной в клевете в адрес судьи и оштрафовал ее на 90 тысяч рублей. Бывший депутат своей вины не признала.