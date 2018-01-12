Суд в Москве отправил под домашний арест водителя автобуса Виктора Тихонова

Басманный районный суд Москвы поместил под домашний арест водителя автобуса Виктора Тихонова, въехавшего в переход около метро "Славянский бульвар", сообщило агентство РАПСИ. Тихонов будет находиться под домашним арестом до 25 февраля.

Тихонову предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности и нарушением правил дорожного движения, а также правил эксплуатации транспортного средства.

Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение, уточнили ранее в Следственном комитете.

Следователь в суде заявил, что версия Тихонова о технической неисправности автобуса не соответствует действительности. По его словам, следствие проверило технические данные транспортного средства путем проведения соответствующего осмотра и в результате автобус был признан исправным. Следователь попросил арестовать водителя на 1 месяц 14 суток.

Прокурор Павел Филипчук считает заключение по стражу чрезмерной мерой пресечения и просил избрать для обвиняемого домашний арест. Прокурор считает, что ответ на вопрос о виновности водителя может быть получен только после комплексной судебной автотехнической экспертизы.