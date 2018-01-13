Пахучая история

В английском языке есть американского происхождения выражение: "Рыба и гости начинают вонять через три дня". Грубовато-юмористический вариант русского "Дорогие гости, а не надоели ли вам хозяева?". Три дня – все же, наверно, слишком сурово. Но как насчет пяти с половиной лет? Ведь на такой срок задержался в эквадорском посольстве укрывающийся там от британского правосудия Джулиан Ассанж. Причем выясняется, что в этом случае американская идиома может обрести дословный смысл – газета The Times сообщает, со ссылкой на информированные источники, что одной из причин, побуждающих эквадорцев избавиться от основателя Wikileaks, стала его нечистоплотность, в буквальном смысле этого слова. Он слишком редко моется и потому стал источником неприятного запаха, крайне раздражающего южноамериканских дипломатов, мечтающих, продолжая метафору, "умыть руки" и закрыть наконец затянувшуюся сагу.

Даже если эти сообщения преувеличены, очевидно, что пребывание Ассанжа на территории крохотного по дипломатических меркам посольства создает хозяевам массу неудобств. И физических, и политических. Для начала: посольство вообще не приспособлено для проживания, тем более для длительного постоя. Дипломатам пришлось уступить "гостю" один из рабочих кабинетов, а самим тесниться в оставшихся. Эквадорцы, как могли, переоборудовали помещение, втиснули туда кровать, кухонное оборудование, телефон, кварцевую лампу, призванную компенсировать недостаток солнечного света, ну и, конечно, подсоединенный к интернету компьютер, а также импровизированный душ, который, судя по всему, не слишком удобен.

Любопытно, что активно не понравившийся Ассанжу фильм "Пятая власть" изобразил его грубым, высокомерным и… неопрятным. Хотя есть у него к фильму и немало других претензий, судя по всему, самолюбивого Ассанжа устроила бы только полная апология.

Считается, что WikiLeaks получила злополучную электронную переписку, украденную у Демократической партии, от российской разведки

Но неудобства, испытываемые эквадорской стороной, вовсе не ограничиваются неприятными запахами и неуживчивым характером застрявшего на их территории гостя. Конечно, властям Эквадора нравится роль защитников свободы слова, отважно бросивших вызов западному империализму. Потерять лицо в этом смысле никак нельзя. Но с другой стороны, Эквадор заинтересован в улучшении отношений с Испанией, а этому никак не способствуют выступления Ассанжа в поддержку каталонских сепаратистов. Потеря симпатий со стороны левых и либеральной части американского общества тоже чувствительная потеря для эквадорского правительства, ведь теперь человек, которому оно предоставило убежище, многими воспринимается как агент или, по крайней мере, сообщник российской власти, трампистов и "альтернативных правых" Америки. Считается, что WikiLeaks получила злополучную электронную переписку, украденную у Демократической партии, от российской разведки, и своими публикациями внесла некоторый вклад в поражение Хиллари Клинтон на выборах.

Оправдываясь, Ассанж говорит, что им движет исключительно стремление к правде и открытости, но ему мало кто верит. Почему же тогда нет никаких разоблачений, ударяющих по республиканцам и сторонникам нынешнего президента США, который, кстати, до сих пор отказывается обнародовать данные о своих налогах, говорят критики слева? Помогать расследованию возможных связей предвыборного штаба Трампа с Кремлем Ассанж не торопится. Да и британские либералы тоже разочарованы в своем бывшем герое. Недаром же его приходил чествовать бывший лидер партии правой партии UKIP и один из главных архитекторов движения за выход Британии из Евросоюза Найджел Фарадж. Да и факт тесного сотрудничества Ассанжа с российским телеканалом RT, фактически агитировавшим за Брекзит и делающим все, чтобы подорвать веру британцев в либеральные ценности, на репутации главы WikiLeaks сказался не лучшим образом. Эти репутационные потери бьют и по международной репутации Эквадора.

Андрей Остальский – лондонский политический комментатор

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