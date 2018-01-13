"Нельзя мириться с лицемерием"

10 января Владимир Путин побывал на Тверском вагоностроительном заводе. К приезду президента, как сообщило издание РБК, в срочном порядке отремонтировали почти 2 км дорог около Тверского вагоностроительного завода. Подготовку чиновников к визиту Путина активно обсуждали в пабликах Твери.



“К приезду главы государства готовились тщательно. Уложили новенький асфальт вокруг завода. Правда, клали, точнее, ложили прямо в снег. Зато очень ровно получилось, не хуже, чем в Москве. Был проведен инструктаж с работниками. Никого лишнего на встрече не было. Встреча была в формате "Путин с рабочими, без инженеров". Часть рабочих отпустили домой, другую часть заставят отрабатывать 13 января в субботу. Для тех, кто просто работал в этот день на заводе, изменили время обеда и запретили ходить по территории завода. Больше ничем примечательным приезд Путина для них не отметился. Все было тихо, спокойно. Как обычно бывает в таких случаях, все вороны и галки улетели от завода подальше и вернулись после отлета Президента. Видимо, птицы были проинструктированы и подготовлены так же, как и рабочие, которые встречались с Владимиром Владимировичем”, – написано в блоге о профсоюзной жизни ОАО "ТВЗ".

Уложили новенький асфальт вокруг завода. Правда, клали, точнее, ложили прямо в снег

Издание “Блокнот” опубликовало снимки, как в областном центре к приезду президента кладут асфальт.

Рабочие Тверского вагоностроительного завода отказались комментировать эту информацию. Один из них объяснил Радио Свобода, что руководство завода предупредило: комментарии журналистам подпадают под статью 183 УК РФ "Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну".

РБК в Министерстве транспорта Тверской области сообщили, что причиной ремонта дорог общей длиной 1,8 км, примыкающих к Тверскому вагоностроительному заводу, отремонтированных перед приездом президента России Владимира Путина, стал “благоприятный температурный режим”. Объяснение чиновников вызвало в сети новый всплеск ироничных реплик. Некоторые из них опубликованы под видео “Путин едет в Тверь, срочно асфальт укладываем, бычок” в YouTube:

Важнее перед Путиным показать, что все ок, а народ – это так, отбросы, еще денег принесут

“Деньги налогоплательщиков просто выбросили в снег, через полгода дорога придет в негодность, но это не важно, потому что важнее перед Путиным показать, что все ок, а народ – это так, отбросы, еще денег принесут".

“Отличный комментарий от областного Минтранса: "строительству дороги в начале января способствовала плюсовая температура, небольшое количество осадков и отсутствие снежного покрова”. Диагноз для страны уже давно вынесен. Болезнь неизлечима”.

"Интересно, а еще где-нибудь такой дебилизм есть? Я плохо представляю такую картину, чтобы к приезду Меркель в какой-нибудь Дортмунд или Трампа в Чикаго стали асфальт в снег е..шить".

"Россия по дорожной инфраструктуре на 124 месте, и что вы хотели после этого... Надо переориентировать с военной экономики на социальную экономику, где человек во главе всего стоит, как в Дании, в Норвегии и в Швеции".

“Дорогой автор, ведь это давно известно, еще Гоголь писал в "Ревизоре". Что хочешь взять от чиновниках, которые сами наворовали, и теперь им надо пустить пыль в глаза”.

В день приезда Путина в Тверь волонтер штаба Навального Илья Якушев вышел в центр города с плакатом, на котором было написано "Больницы и дороги всегда, а не к приезду президента".

Вот что он рассказал Радио Свобода:

Может, Путин и правда не знает о проблемах нашего общества из-за этого очковтирательства, пыли, которую местная власть пускает?

​– Я читал в интернете, как в Твери готовятся к приезду президента, смотрел на всю эту показуху. Ничего удивительного в ней не было. Так встречают высоких чиновников во всех городах России. Например, в небольшом городе Тверской области Кашине, где я родился, немного отремонтировали дорогу и открыли новый памятник только к приезду губернатора Тверской области. Памятник, между прочим, поставили Артуру Артузову, руководителю ИНО НКВД. А в обычное время до нашего маленького города нет никому дела. И понял, что нельзя мириться с лицемерием. Надо говорить об этом публично! Я попросил знакомых студентов-художников нарисовать плакат, мы вместе придумали идею. И я вышел с плакатом в центр Твери.

– Вы хотели публично высказать то, о чем шепчутся в интернете?

– Во-первых, я хотел показать, что свое мнение можно выражать не только анонимно в интернете. А еще я думал, может, Путин и правда не знает о проблемах нашего общества из-за этого очковтирательства, пыли, которую местная власть пускает? Может, президенту надо глаза открыть и он что-то изменит к лучшему?

В моем мире простых людей государство не выполняет свои обязанности

​– Думаете, Путин вас услышит?

– Я не знаю. Я не был в мире, в котором живет Путин. Но я вижу, что в моем мире простых людей государство не выполняет свои обязанности должным образом.

– Сложно было одному стоять в центре города с плакатом, критикующим власть и карикатурным изображением Путина?

– Я первый раз вышел на одиночный пикет. Честно скажу, волновался. Но мне очень хотелось показать людям, что и один в поле воин.

– Прохожие как на вас реагировали?

– Люди смотрели на меня с интересом, водители даже разворачивали автомобили, чтобы лучше разглядеть плакат. Некоторые вдумчивые граждане спрашивали, почему я тут стою, кто меня отправил, сколько заплатили. Но ни одного плохого слова от горожан я не услышал.​ Ко мне подошел пожилой мужчина и сказал, что он живет недалеко от завода. Там действительно сделали дорогу к приезду президента. Большинство прохожих хвалили меня за смелость и поддерживали идею плаката. В целом горожане соглашались, что в стране большие проблемы с медициной и образованием и об этом надо говорить. Но люди в разговоре со мной повторяли, что ничего у меня не получится, ничего мой плакат не изменит. И вообще ничего в нашей стране изменить нельзя. Меня никто не услышит, мы так плохо и будем жить всегда. А когда к нам снова приедет высокопоставленный чиновник, перед ним в очередной раз создадут иллюзию, что все в порядке.

Люди в разговоре со мной повторяли, что ничего у меня не получится



– Вы что им отвечали?



– Конечно, ничего не изменится, если свое участие в политической жизни страны ограничивать просмотром вечерних новостей, как это делает большинство. Я не осуждаю прохожих. Люди постоянно слышат, как давят на сторонников Навального или преследуют других оппозиционеров, поэтому боятся выходить на улицы. С одной стороны, я понимаю такие опасения. С другой – я вышел с плакатом, критикующим власть, и ничего плохого не произошло. А если бы нас таких вышло много, то мы уже жили бы в другой стране.

​– Ваша семья сейчас в Кашине? Вы в том числе из-за проблем в родном городе устроили пикет?

Кашин, где живут моя мама, бабушка и дедушка, тихо погибает

​– Можно сказать, что Кашин, где живут моя мама, бабушка и дедушка, тихо погибает. Дороги в ужасном состоянии. Есть улицы, по которым совсем невозможно ездить. Ямы на проезжей части такой величины, что грузовики оставляют там бамперы. Кашинская центральная районная больница на последнем издыхании. Современного оборудования нет, врачей не хватает. Жители города не могут получить медицинскую помощь. Пенсионеров, например, моих дедушку и бабушку, отправляют на лечение в Тверь, до которой три часа добираться общественным транспортом. В кашинской больнице не хватает специалистов. Врачами работают очень пожилые люди, которым уже на пенсию пора уходить. Но всем известно, что на деньги, которые пенсионеры получают от государства, не проживешь.

Молодежь уезжает из Кашина, потому что в нашем городе сложно найти работу. Если только продавцом, как моя мама. В Кашине негде проводить время на свежем воздухе, никаких развлечений. В городе давно был симпатичный сад с аттракционами, потом их убрали, а деревья вырубили. Сад остался, но выглядит он не очень хорошо. Фонари там не горят, вечером гулять страшно. Кашинские власти много лет обещают облагородить сад, но он по-прежнему напоминает пустырь.

– Родители что сказали о вашем пикете?

– Один из пользователей интернета под постом о пикете в сообществе штаба Навального в Твери в социальной сети "ВКонтакте" спросил, не посадят ли меня за плакат. Координатор штаба ответил, что по закону не должны. А другой пользователь пошутил, что меня не посадят, а всего лишь убьют. Мама увидела эту фразу и впала в шок. Она просила меня перестать критиковать власть, вести себя спокойно.

– Почему вы поддерживаете Навального?

В Южной Корее президента отстранили от должности из-за взяточничества. А у нас – ноль реакции!

​– Я услышал о Навальном недавно от приятеля, который рассказал, что в правительстве у нас одни воры. Я сначала защищал правительство. А потом посмотрел фильм “Он вам не Димон”. Я ждал, когда Медведев что-то скажет об этом расследовании. Но председатель правительства ничего не ответил, и прокуратура никак не отреагировала. Официальные лица либо молчали, либо невнятно огрызались. В Южной Корее президента отстранили от должности из-за взяточничества. Народ требовал этого, на улицы выходил. А у нас – ноль реакции! Как-то это все непонятно и вызывает вопросы. Тогда я вышел на антикоррупционный митинг 12 июня и на все остальные стал ходить, а потом пошел волонтером в штаб. Когда я агитировал за Навального жителей нашего города, то понял, что большинство людей ничего о нем не знает. А теперь Навального на выборы не допустили. Получается, что выборы президента – это тоже иллюзия. Столько уже кандидатов зарегистрировалось, что выборы становятся похожи на цирк. А того, кто реального может что-то изменить, на выборах не будет.

​– Как вы видите свое будущее?

– Закончу вуз, буду бизнесом заниматься. Жить хочу только в России, поэтому и стараюсь ее улучшить. Я получил много слов поддержки после пикета и от одногруппников, и от неизвестных людей. Мне кажется, что мы все-таки движемся в правильном направлении. Только очень медленно, почти ползем.