"Весь этот мир превращается в Путина"

В московском Театре.doc друзья и коллеги журналиста Али Феруза прочитали его дневники о жизни в центре временного содержания иностранных граждан. 5 месяцев Феруз под арестом ожидает рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ: в августе прошлого года его обвинили в нарушении миграционного законодательства и постановили депортировать в Узбекистан. На родине, по словам журналиста, его ждут пытки и смерть по ложному обвинению в сотрудничестве с террористическими организациями. В течение нескольких лет он безуспешно пытался получить убежище или статус беженца в России. Коллеги и друзья Феруза убеждены, что он стал предметом торга между российскими и узбекскими спецслужбами. Мать журналиста Зоя Нурматова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить её сыну уехать в одну из европейских стран.