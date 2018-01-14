В Москве МВД проверяет информацию о действиях полицейских

Московское управление МВД начало проверку по информации, опубликованной в субботу, 13 января, ресторатором Сергеем Мироновым. Суть инцидента, о котором рассказал Миронов, сводилась, по его словам, к незаконному задержанию его работников и последовавшей просьбе сотрудника полиции обеспечить неким важным лицам несколько скидочных карт на питание в ресторане. Полицейский якобы обещал "за это" освободить задержанных.

Как сообщается на сайте МВД, в отделе полиции, в ходе проверки сведений о задержанных, выяснилось, что семь человек не были поставлены на миграционный учет. В отношении задержанных возбуждены дела об административном правонарушении. По информации о том, что сотрудники полиции якобы вымогали скидочные карты у администрации кафе, проводится проверка, говорится в официальном сообщении.