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Новости

Во Франции по делу Керимова задержан швейцарский бизнесмен

Сулейман Керимов

Сотрудники французских правоохранительных органов после допроса в Ницце задержали швейцарского предпринимателя Александра Штудхальтера. Следователи полагают, что он был подставным лицом члена Совета Федерации России Сулеймана Керимова при приобретении недвижимости на юге Франции. В частности, нескольких вилл на французской Ривьере. Об этом сообщают агентство AFP и французское издание Nice-Matin.

Российского миллиардера, члена Совета Федерации России от Дагестана Сулеймана Керимова задержали 20 ноября в аэропорту Ниццы. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 400 миллионов евро. По версии следствия, российский политик создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу по заниженной стоимости, чтобы снизить налоговые выплаты.

Керимов обвинения отвергает. Суд во Франции после непродолжительного заключения выпустил россиянина под подписку о невыезде и залог в 5 миллионов евро. Позже сумма залога была повышена до 40 миллионов евро. Керимову грозит до 10 лет лишения свободы.

Вилла Hier на юге Франции, владельцем которой называют Керимова
Вилла Hier на юге Франции, владельцем которой называют Керимова

Российские бизнесмены и деятели искусства обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обеспечить "достойное и гуманное" отношение к члену Совета Федерации России Сулейману Керимову.

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