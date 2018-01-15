Во Франции по делу Керимова задержан швейцарский бизнесмен

Сотрудники французских правоохранительных органов после допроса в Ницце задержали швейцарского предпринимателя Александра Штудхальтера. Следователи полагают, что он был подставным лицом члена Совета Федерации России Сулеймана Керимова при приобретении недвижимости на юге Франции. В частности, нескольких вилл на французской Ривьере. Об этом сообщают агентство AFP и французское издание Nice-Matin.

Российского миллиардера, члена Совета Федерации России от Дагестана Сулеймана Керимова задержали 20 ноября в аэропорту Ниццы. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 400 миллионов евро. По версии следствия, российский политик создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу по заниженной стоимости, чтобы снизить налоговые выплаты.

Керимов обвинения отвергает. Суд во Франции после непродолжительного заключения выпустил россиянина под подписку о невыезде и залог в 5 миллионов евро. Позже сумма залога была повышена до 40 миллионов евро. Керимову грозит до 10 лет лишения свободы.

Российские бизнесмены и деятели искусства обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обеспечить "достойное и гуманное" отношение к члену Совета Федерации России Сулейману Керимову.