В Подмосковье 18 марта проведут референдум об учебной неделе

В Подмосковье в день президентских выборов 18 марта 2018 года проведут референдум среди школьников о продолжительности учебной недели. Об этом "Российской газете" сообщили в избирательной комиссии Московской области.

Вопрос, на который должны будут ответить учащиеся, звучит так: согласны ли вы с шестидневной неделей обучения? В данный момент около 45 процентов школ Подмосковья ведут занятия шесть дней в неделю. Подобный опрос уже проводили на образовательном портале области. 94 процента респондентов выступили за пятидневную неделю.

Это не первый референдум, назначенный на день выборов. Таким образом, власти рассчитывают повысить явку на избирательные участки. Ранее сообщалось, что совет депутатов в муниципальном округе Марьино в Москве хотел бы провести референдум об объединении с районом Люблино. В Волгограде в день выборов пройдет референдум о переводе времени на час вперед, сообщали РИА Новости. О возможности проведения местного референдума в Екатеринбурге в день президентских выборов ранее говорил в своем видеоблоге мэр города Евгений Ройзман.

Ранее сообщалось, что Кремль рассчитывает на победу "основного кандидата" при явке 70 процентов. В Администрации президента разработали рекомендации для регионов по повышению явки, в частности, конкурс селфи с избирательного участка.