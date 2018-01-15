СК: в школе в Перми произошла драка на ножах. Пострадали 13 человек

В пермской школе №127 произошла драка между двумя школьниками с применением ножей. Другие ученики и педагоги пытались предотвратить конфликт. В результате несколько школьников и один учитель получили ножевые ранения. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Пермскому краю.

После конфликта учеников в пермской школе №127 завели уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Подозреваемые задержаны.

Занятия в школе отменены, из здания всех эвакуировали. Раненых увезли в больницы, их количество и состояние уточняется, сообщили в региональном Следственном комитете. По информации краевого министерства здравоохранения, пострадали 11 человек. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое, это учительница и 16-летний подросток, раненный в шею. Ранены и оба участника драки.

Ранее в понедельник появились сообщения о нападении на школу в Перми двух неизвестных в масках, которые, по неподтвержденным данным, захватили в заложники несколько учеников и учителя. Позже Интерфакс со ссылкой на источник сообщил, что в школе произошло не нападение, а драка, в результате которой от пяти до восьми человек получили ножевые ранения.