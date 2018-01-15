Жестокие игры лоббистов

Совет Федерации России в конце 2017 года отклонил уже принятый Государственной думой закон о запрете контактных притравочных станций для охотничьих собак и вернул инициативу в нижнюю палату парламента. Это стало вторым случаем за созыв, когда сенаторы не поддержали позицию депутатов. 12 января в Госдуме заявили о создании согласительной комиссии, которая должна доработать законопроект с учётом претензий Совета Федерации. Однако думские парламентарии не исключают, что будут добиваться преодоления вето.

"Давайте не будем раскачивать лодку"

В 19 городах России 14 января прошли акции в защиту Красной книги и животных, содержащихся в притравочных станциях: активисты вышли на массовые пикеты и собирали подписи в поддержку запрета контактного натаскивания охотничьих собак на диких зверей. Компромисс они видят в тренировках через стекло или сетку. Всероссийский протест организовала общественная организация "Альянс защитников животных". Она же провела в Москве конференцию зоозащитников и сторонников запрета притравочных станций.

"Закон о животных предусматривает целый комплекс мер по их охране от самого страшного врага – человека", – заявил участникам конференции актёр Евгений Миронов. Он отметил, что принятый Госдумой запрет контактных притравочных станций – лишь "верхушка айсберга", часть законопроекта об ответственном обращении с животными:

– Его не приняли по разным причинам. Сначала абсолютной инертностью по отношению к этому закону прошлой Государственной Думы. Потом выборами Государственной Думы: "Подождём давайте, сейчас не ко времени!" Теперь, перед выборами президента, я уже слышу некоторые воззрения: "Давайте не будем раскачивать лодку, потому что к этому разное отношение. Есть люди, по-разному заинтересованные в этом деле. Давайте после выборов это всё сделаем".

Это лоббирование чьих-то интересов, это большие деньги, и по большому счёту им абсолютно наплевать на малочисленные народы, на животных

А животные продолжают гибнуть, хитрые дельцы – зарабатывать большие деньги и влиять на представителей законодательной власти. Этот хрупкий шаг по защите животных остановлен представителями Совета Федерации, причём это было очень профессионально, юридически очень обоснованно: нашли проблему и доказали на примере Конституции, статьи 72, ущемление прав коренных малочисленных народов севера, Сибири и дальнего востока. Прикрылись защитой исконной среды обитания традиционного образа жизни малочисленных народов. Ясно абсолютно всем, что это лоббирование чьих-то интересов, это большие деньги, и по большому счёту им абсолютно наплевать на малочисленные народы, на животных, да и на страну, – говорит Евгений Миронов.

Хобби и лобби

Охотничье сообщество не в первый и не во второй раз обвиняют в лоббизме. Заядлые охотники есть и в составе Совета Федерации. В Госдуме отклонённый законопроект планируют пересмотреть на согласительной комиссии, которая начнёт работу 16 января. За месяц депутаты планируют подготовить компромиссный вариант и вновь вынести законопроект на голосование. Член комиссии, депутат от фракции КПРФ Олег Лебедев говорит, что представленный Совету Федерации проект уже включал баланс между зоозащитниками и охотниками. В беседе с корреспондентом Радио Свобода парламентарий подтвердил намерения Госдумы преодолеть вето сенаторов, если компромисс не будет найден:

То единодушие, которое сегодня есть в Государственной Думе, оно отрезвит сенаторов

– Я надеюсь, что наши оппоненты из Совета Федерации задумаются и поймут, что контактный метод притравки средневековый, он ушёл в прошлое, и опыт 70 стран мира каким-то образом их впечатлит. То единодушие, которое сегодня есть в Государственной Думе, оно отрезвит сенаторов. Вето может быть преодолено довольно легко. С одной стороны – мнение ряда сенаторов, которые не хотят изменить своим привычкам, потому что ссылка на малые народы не поддаётся серьёзному рассмотрению, если посмотреть, как происходит охота, то никаких притравок там нет. Собаки получают опыт в процессе охоты. С другой стороны – единодушная позиция Государственной Думы, – отмечает депутат Олег Лебедев.

Есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы этот закон не был принят, – уверена зоозащитник Галина Стебловская, председатель общества защиты животных "Преданность", представлявшая на конференции Белгород. Она отмечает, что большинство притравочных станций нелегальны, проверять и контролировать их работу невозможно, а информация о них появляется только после случайных публикаций в сети:

Животные специально обездвиживаются разными способами, вырываются когти, зубы, чтобы животное не могло травмировать эту дорогостоящую собаку

– Много фотографий, которыми делятся сами охотники, когда они бывают на притравочных станциях и обучают своих животных. Это сцены ужасной жестокости, граничащие просто с садизмом. Мы считаем, что человек, у которого нормальная психика, не может спокойно смотреть на страдания живых существ, которых рвут на плоть, и ты ещё поощряешь это. Животных истязают на глазах людей, и все с этим согласны. Животные специально обездвиживаются разными способами, вырываются когти, зубы, чтобы животное не могло травмировать эту дорогостоящую собаку, которая сейчас проходит обучение. И они (владельцы собак – РС) просто заинтересованы в том, чтобы получить очередной ранг, очередной приз, очередную степень для того, чтобы более дорогими были щенки от этих рабочих собак. Мои слова подтвердил чиновник из экологической безопасности. Он сказал, что запрет притравок может разрушить индустрию. На что я сказала: "Индустрию какую? Развлечений?" Он говорит: "Да, это сейчас индустрия развлечений". Мы против индустрии развлечений, которая основана на жестокости, – говорит она.

Активист Юрий Корецких, председатель "Альянса защитников животных", уверяет, что контактные притравочные станции напоминают бойню:

– Если заехать на притравочную станцию, вы увидите покусанных кабанов, вы увидите, что они ободраны. Сейчас быстро удаляли все видео, которые были у них (владельцев притравочных станций – РС) раньше выложены. Один ролик попал наименее безобидный, когда лисёнку перевязали пасть и на него натравливали двух собак. Это наименее безобидный ролик, но и он вызвал большой резонанс. Если сейчас показать, что там реально проходит, то просто вся страна выйдет, и превратится всё это в конфликт, – предупреждает Юрий Корецкий.

Вместо енотов и медведей – куры и поросята

Сенаторы не были единодушны в своём отказе на запрет контактных притравочных станций. Комитет СФ по конституционному законодательству перед голосованием заявлял, что поддержит поправки к закону об охоте, отметив, что работать они всё равно не будут. "Действие настоящего федерального закона не распространяется на отношения, связанные с использованием и защитой диких животных, содержащихся в неволе", говорили в комитете, ссылаясь на п. 3 ст. 4 закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов", то есть не запрещает притравливать охотничьих собак на барсуков, енотов или медведей, запрет распространится на домашних животных – кроликов, кур или поросят", пояснял "Коммерсант" слова главы комитета Андрея Клишаса.

Издание Meduza обратило внимание на противоречия соавторов поправок, депутатов Ольги Савастьяновой и Олега Шеина, парламентарии нестыковками это не посчитали.

Понятно, что необходимо принимать закон об ответственном обращении с животными

Депутат Олег Лебедев ушёл от ответа на вопрос Радио Свобода о коллизии поправок, заявив, что это один из первых шагов в сторону борьбы за права животных, который будет работать совокупности с остальными мерами:

– Мы приняли новую редакцию 245 статьи УК РФ. Сроки увеличили, но самое главное, что не только хулиганские побуждения там оставили и садистские, но и побуждения, направленные на причинение боли животному. То есть сделали эту статью более рабочей. Поэтому дальше поправки к закону об охоте, направленные на более цивилизованный подход к работе притравочных станций, это в продолжение ужесточения. Но понятно, что необходимо принимать закон об ответственном обращении с животными. Готово уже общество к регистрации животных, – говорит он.

17 лет закона нет

Юрий Корецких участвовал во всех народных сходах у здания Госдумы в поддержку закона об ответственном обращении с животными. В ноябре в паре с Верой Павловой Юрий объявил голодовку с требованием назначить дату первого чтения инициативы. Голодающих задерживала полиция, а депутаты так и не приступили к рассмотрению законопроекта. Несмотря на то, что требования зоозащитников не были выполнены, активист не считает протесты напрасными:

За закон об ответственном обращении с животными зоозащитники борются 17 лет

– Мы рады, что обратили внимание на 245-ю статью УК РФ, она была доработана существенно. Главный успех в том, что мы подняли проблему, о ней заговорили. Государство, Дума, Правительство начали работать, мы заставили их работать. Мы рады, что заговорили о контактных притравках. И этот пункт был в большом законе об ответственном обращении с животными, и сейчас мы видим, с каким сопротивлением сталкивается только один этот пункт. Это хорошая идея сейчас протолкнуть эту часть, облегчить закон, и тогда он пройдёт. Я надеюсь, что в весенней сессии он будет принят, – считает Корецких.

За закон об ответственном обращении с животными зоозащитники борются 17 лет. В 2011 году Госдума приступила к работе над проектом и даже приняла в первом чтении, но большего достигнуть не удалось. Закон должен будет регулировать обращение с домашними, охотничьими, цирковыми и дикими животными. Владельцев контактных зоопарков и цирков зоозащитники заочно записывают в активные противники инициативы и считают одной из причин постоянного откладывания проекта.

Индустрия цирка не сможет погибнуть, потому что есть другие жанры, которые не используют диких животных

– Мы против использования диких животных в сфере развлечений в принципе. Есть более интересные и полезные развлечения для детей, нежели ходить в цирк или фотографироваться с обезьянками на море, тем более, что это опасно. Индустрия цирка не сможет погибнуть, потому что есть другие жанры, которые не используют диких животных: акробаты, жонглёры, клоуны, – уверяет Галина Стебловская.

Но надежда увидеть законопроект в стадии рассмотрения парламентом уже в этом году есть. Говорит депутат Госдумы Олег Лебедев:

– По решению комитета по природным ресурсам я возглавлял рабочую группу за полгода до конца работы прошлого созыва. Мы сформировали текст, передали его новому созыву. В новом созыве уже другой комитет им занялся. Я знаю, что там Ольга Тимофеева и ряд других депутатов с нашим текстом работали. Но я так понимаю, что над ним работать ещё будут несколько месяцев, хотя его надо быстрее принимать.

– То есть он ещё не готов к первому чтению?

– Тот текст, который у них был, в целом это лучше, чем ничего, и я бы за него проголосовал. Но пока он ещё не в той, видимо, степени готовности, чтобы его вынести. Поэтому будем ждать, будем его поддерживать.

Вето года экологии

Конец прошедшего года экологии выдался для зоозащитников драматичным. 20 декабря, за неделю до второго вето Совета Федерации, президент России Владимир Путин одобрил ужесточение наказания за жестокое обращение с животными. А накануне российские телеканалы показали кадры погружения живой таксы в закрытый резервуар с жидкостью. Это произошло в присутствии вице-премьера Дмитрия Рогозина во время экскурсии для президента Сербии Александра Вучича по созданному при участии Рогозина Фонду перспективных исследований. "Альянс защитников животных" потребовал привлечь к ответственности участников демонстрации технологии "жидкостного дыхания" по обновлённой статье.

Смертность после таких экспериментов практически стопроцентная

– Это опять какой-то сюр! – восклицает Юрий Корецких. – Где одна часть общества, и какова ещё ментальность у другой части?! Очень обидно, что эта ментальность в головах людей, которые находятся на самом верхнем уровне. У меня и очень многих экспертов большие сомнения в том, что собака выжила. Это всё цирк: проводились сравнительные снимки до и после. Смертность после таких экспериментов практически стопроцентная. И это был даже не научный эксперимент, это была потеха. Нам нужно менять ментальность: нельзя на высшем уровне пренебрегать правами животных.

– Принять такой закон сейчас – это как преодолеть психологический барьер для нашего общества, – уверяет Галина Стебловская. – Для того, чтобы остаться человеком, нужно помогать слабым, беззащитным, помогать тем, кто находится в зависимости от нас. Но в любом случае к нам обращаются за помощью люди, а не животные.