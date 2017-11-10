У здания Госдумы задержаны зоозащитники, объявившие голодовку

В Москве возле здания Государственной думы в пятницу полиция задержала зоозащитников Веру Степанову, Юрия Корецких и Екатерину Кыштымову, которые три дня назад объявили бессрочную голодовку. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". По словам одной из участниц голодовки, причиной задержания стало якобы проведение несогласованной акции, поскольку рядом с ними находились повернутые надписями к стене плакаты.

Зоозащитники проводят пикеты с требованием рассмотреть во втором чтении закон об ответственном обращении с животными, первое чтение которого состоялось еще в 2011 году. Некоторые из них 7 ноября объявили о голодовке до выполнения требований.

Как рассказал один из ее участников, член общественной организации "Альянс защитников животных" Юрий Корецких, второе чтение законопроекта было запланировано на июль. Однако депутаты вновь сняли его с повестки заседания под предлогом необходимости доработки. Активисты считают, что дальше ждать нельзя, и решили, как сказал Корецких, поставить "на кон свои жизни, а не жизни миллионов животных". Россия чуть ли не единственная страна, у которой вообще нет никакого закона о защите животных, отметил зоозащитник.

Впервые законопроект о защите животных выносился на рассмотрение Госдумы в 2010 году. В марте 2011 года документ был принят в первом чтении, но вызвал много вопросов и споров среди экспертов и зоозащитников.