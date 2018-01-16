Русский Че Гевара

Смерть Виктора Анпилова предлагает сетевым комментаторам заглянуть во времена его политического взлёта - кажется, ещё не столь далёкие, но, на самом деле, уже исторические.

Анастасия Кириленко:

Однако, Анпилов умер.. И кто теперь будет петь интернационал по субботам у мавзолея. Уходит эпоха.

Дмитрий Аграновский:

Сегодня какой-то день смертей. Только узнал о смерти Долорес О`Риордан, как оказывается сегодня умер светлейший человек, легенда левого движения Виктор Анпилов. Я знал Виктора Ивановича с 1994 года, познакомился с ним вместе с Егором Летовым на митинге 1 мая у здания МГУ. Долго говорили 7 ноября на митинге в честь 100-летия Революции. Никак не думал, что в последний раз... Прощайте Виктор Иванович! Спасибо Вам! Наша борьба будет продолжена, потому что не может прекратиться борьба Добра со злом.

Дарья Митина:

8 мая 1993 гoда я в первый раз выхoдила замуж, и мoя мама выбрала Виктoра Иванoвича Анпилoва в мoи пoсажёные oтцы. На нашей с Серёжкoй Теплюкoм свадьбе гуляла вся кoммунистическая Мoсква.

Не пoпал на неё тoлькo Анпилoв, кoтoрoму в этoт мoмент ельцинские тoнтoн-макуты лoмали рёбра и пальцы в пoдвале пoдмoскoвнoй дачи - мoбильникoв и интернетoв тoгда не былo, мы не знали, чтo c ним случилась беда. Мы приехали из ЗАГСа в нашу квартиру, к накрытым стoлам, а я требoвала без Анпилoва праздник не начинать, и гoсти нескoлькo часoв терпеливo слoнялись пo квартире. Пoтoм, кoнечнo, не дoждавшись, сели за стoл, рoль пoсажёнoгo oтца испoлнял с элегантным дoстoинствoм заместитель Анпилoва Владимир Иваныч Гусев. Oн же и сooбщил мне o причине неявки Анпилoва на свадьбу на следующее утрo, 9 мая, с грузoвика, шедшегo в авангарде праздничнoй кoлoнны - 9 мая 1993 г. была самая масштабная за всю истoрию демoнстрация левoпатриoтическoй oппoзиции, выведшая на улицу пoлмиллиoна челoвек.

Ельцинская власть, лизнувшая крoви 1 мая, дo усрачки бoялась 9 мая - чтoбы сoрвать шествие, Анпилoва пoхитили и пытали. Нo людскoе мoре былo бескрайним, - планы ельцинoидoв сoрвались. Анпилoва не былo на праздничнoй трибуне, нo гoлoс егo рoкoтал над плoщадью - мы включили аудиoзапись...

Прoшлo четверть века....

Андрей Песоцкий:

Он был совестью СССР: когда все встраивались в рынок, предавали, продавали, жгли партбилеты или, наоборот, конвертировали свою советскость в уютные думские гнездышки, что в конечном счете оказалось не менее выгодно, Виктор Иванович шел наперекор. Вечная память борцу - достойному, честному человеку.

Эрик Лобах:

Не скажу, конечно, что мы дружили, просто были знакомы, да и вообще последний раз я его видел ещё в те самые 90-е, хоть мне и известно, что он и в последние годы проявлял всякую политическую активность.

Но зато в те самые 90-е, в 1993-м, мы защищали Белый дом - и нет ничего крепче этого братства.

Человек он был, безусловно, образованный, очень искренний и горячий. В принципе - и это редкость в таком сочетании, так что и этого достаточно будет сказать в некрологе.

Земля пухом!

Борис Межуев:

Снимем шляпу, давеча я написал о нынешнем русском коммунизме как об угасающем религиозном культе, пожалуй, Виктор Иванович был его последний живой исповедник.

Станислав Яковлев:

Вспоминаю, как вместе с Виктором Ивановичем митинговали возле Останкино.

Хороший был мужик, честный. Вечная память.

Илья Константинов:

Я никогда не был коммунистом, в отличие от "великих демократов" Ельцина, Гайдара, иже с ними, а также нынешних правителей.

Но вот в 90-ых встретил человека, который своих идеалов не предавал.

Виктор Анпилов был человеком идеи, а не карьеры или житейского благополучия. Он никогда не был чиновником, а был стихийным бунтарем, окрыленным, наверное, еще и долгой работой в бурлящей Латинской Америке.

Потом мы не общались лет 20. А затем он без приглашения пришел в суд, поддержать моего сына. Все такой же улыбчивый, искренний, со своим нетипичным обаянием.

За последний год умерло много людей, которых я знал лично. Людей разных убеждений. Уходит целая эпоха - и уходит непонятой.

Покойся с миром, Витя.

Роман Попков:

Я Анпилова мало знал. Но вспомнилось, как Лимонов про него рассказывал. Первая половина 90-х, тщетные попытки Лимонова стянуть левых и правых радикалов в красно-коричневую коалицию. Долгие переговоры с Баркашовым, с Анпиловым. А все же на паранойе, все всех подозревают в злом. Лимонов с ними нянчился как с малыми детьми. На переговорах бывал дома и у Анпилова, и у Баркашова.

Так вот что интересно по воспоминаниям Лимонова.

Дома у Баркашова было очень мрачно. Полутемные помещения. Меч какой-то антикварный висит на настенных темных коврах. Женщины-тени, возникают из темноты, молчаливые – принести чашку, убрать чашку. Такое как бы, мордорское, Азия как она есть.

А вот у Анпилова дома напротив, было куда более светло и жизнерадостно. Иваныч с женой были улыбчивыми и шутковали, много говорили о Латинской Америке, кофе вкусный варили на западный манер. Такие как бы вполне прогрессивные левые интеллектуалы.

Хотя казалось бы. РНЕ косплеила итало-германские образцы в то время, то есть хоть и одиозные, но западные источники. Но никакого тебе улыбчивого харизматика с пирожными и ликующими белозубыми фрау. Азия, орда, полусумрак, переходящий в сумрак. А Анпилов вроде как реакционер, звал всех назад в совок, бабки его митинговые безумные, машут пионерскими галстуками и портретами Сталина. Но дома – улыбчивый добряк, кофе, разговоры за Никарагуа.

Александр Елисеев написал некролог на сайте газеты "Завтра":

Виктор Иванович, человек блестящего советского образования, попытался встать на уровне с теми, кого он должен был защищать. На уровень с рабочим классом - а уровень этот был сильно выдуман пропагандой и просто абстрактной левой философией. Кстати, он не низкий, просто иной, но искажён призмой "интеллигентских" шаблонов.

В любом случае, он не потерял свой интеллект и своё обаяние человека Идеи.

Да, возможно было многое. Чуть-чуть не был создан мощный красно-коричневый фронт тройки - Анпилов-Баркашов-Лимонов. Это могло бы перевернуть всю политическую систему.

И это было бы почвенно - тогда.

Нечто подобное будет, но только уже на другом уровне, не на партийной базе, и с другими руководителями.

Несокрушимая Правда - Государства и Общины - Правой и Левой - их противоречивые вертикальные и горизонтальные энергии - ещё соединятся в солнечном, творческом синтезе.

Виктор Иванович, спите спокойно. Вы прожили хорошую, красивую и интересную жизнь.

Жалко Анпилова даже людям, политически от него далёким.

Марат Гельман:

Ампилов умер. Романтик, я к нему очень тепло относился по человечески. Около него всегда была его армия - "вязанные береты" - бабульки в махеровых шапках. И молодые левые идеалисты, университетские очкарики, для которых КПРФ была слишком коммерческой "организацией по управлению брендом".

Как политик он тогда говорил то, что все говорят сейчас, Путин например, но в 90-х это выглядело ахинеей. Ну и телевидение его использовало на всю катушку.

Какой Сталин ? Шикали на него коммунисты из КПРФ.

он ломал Зюганову всю их "тонкую игру" своей откровенностью. Помню они его во время выборов 2003 года отправили на курорт на все время компании.

Денис Билунов:

Ушел из жизни Виктор Иванович Анпилов.

В годы пика карьеры Анпилова я его совсем не знал и познакомился с ним лишь в середине нулевых. Человек он, несомненно, был идейный, и хотя бы за одно только это заслуживает добрых слов.

Выглядел тогда Анпилов несколько, что ли, потерянным, неустроенным. Движение "Трудовая Россия", которое он возглавлял, к тому времени было уже много лет небольшой группой, и далеко в прошлом остались массовые антиельцинские митинги, где Анпилов был одним из главных лидеров.

Думаю, в каспаровской идее "общего фронта" Виктор Иванович искал для себя новый шанс оказаться на волне истории - но менее всего его можно упрекнуть в амбициозности. Он был порядочным человеком и честным политическим партнером - и, конечно, не искал никаких компромиссов с властью (как это делали очень многие другие).

На конференции "Другая Россия" в 2006 г., которая собрала тогда практически всю реальную оппозицию, Виктор Иванович удивил яркой речью, в финале которой внезапно для многих сказал: "И, конечно же, подняв знамя демократии на общечеловеческую высоту, мы вновь займем подобающее место среди самых прогрессивных народов мира. И в первую очередь мы, конечно, станем народом оплота мира на планете. Мира. Мы хотим жить, мы не хотим убивать никого. Это все болтовня – революцию, не революцию. Дело не в том, что мы не хотим или боимся. Нет, русские не боятся умирать. Но мы не хотим смерти, сеять смерть. Мы любим жизнь. А для того чтобы не застыть, позвольте мне закончить словами одной из моих любимых поэтесс Виолеты Парра из Чили [здесь Анпилов начал декламировать по-испански, а потом сам перевел]

Мир лестница. Кто не поднимается, тот, значит, опускается. Я хочу, чтобы мой народ поднимался по лестнице прогресса, чтобы вместе пошли, вселили веру в народ. Что нет, он имеет право влиять на правительство, имеет право держать под контролем любую власть, включая президента. И президент обязан подчиняться воле народа. Нашей с вами воли

Кирилл Лятс:

Умер Виктор Анпилов, один из последних настоящих коммунистов. И хотя его взгляды категорически не совпадают с моими, его борьба и принципы у меня, по крайней мере, не могли не вызывать уважение. Крайне жаль, что ушел такой политик. Соболезнования родным и близким

Константин Янкаускас:

Безотносительно политических взглядов Анпилов был очень ярким политиком

Глеб Черкасов:

Это был очень прямой и смелый человек. Мир праху

Кирилл Шулика:

Анпилов был ужасен по взглядам, по позиции, совершенно отвратительный просто. Но он, как Новодворская, был романтиком и честным человеком. Он не занимался политикой ради собственного материального благополучия. Такие люди нужны. И вот они уходят.

Соболезнования родным и близким.

Дмитрий Гудков:

Наша семья была лично знакома с Виктором Анпиловым. Несмотря на разные взгляды, как-то по-доброму общались. Даже при том, что они с Геннадием Гудковым оказались конкурентами на выборах в Подмосковье в 2001 году (отец тогда выиграл со значительным отрывом): собственно, тогда и познакомились. Я даже как-то бывал у него в подвальчике на Дубровке.

Конечно, диаметрально противоположные взгляды. Конечно, марксист-ленинец в крайней степени. Но — убежденный, что показали последние годы, когда те «коммунисты», кто захотел устроиться поуютнее, легко смогли это сделать.

Обидно, что Анпилов ушел именно сейчас, когда у него появился новый смысл, — выдвижение Павла Грудинина. И вместе с Анпиловым тоже уходит эпоха — он ведь (не будем сейчас расставлять знаки, история поработала за нас), как ни крути, а был одним из лидеров протестов начала 90-х,

Это тот случай, когда можно пусть не забыть, но пять минут не говорить о политических противоречиях. И отдать дань уважения искренности: вот этого у нынешних клептократов точно нет.

Сергей Смирнов:

Человек, который так ни разу и не был в парламенте, хотя должен был. Лидер улицы начала 90-х. Критиковал Зюганова с левых позиций. Человек протеста. Почему-то про Анпилова я вспоминаю совсем не его, а как Лимонов описывал попытку создания безумной ультраправо-ультралевой коалиции: Анпилов-Баркашов-Лимонов.



На одну из встреч к Баркашову Лимонов привел Егора Летова, тоже поддержавшего коалицию. Баркашов окинул взглядом волосатого Летова в кедах и сказал, ну ему бы подстричься и нормально одеться. "Не буду, мои фанаты так одеваются, у них денег нет". Так примерно и закончилась безумная коалиция, где Анпилов был важным участником.

Стас Кувалдин:

Он никогда не был моим героем. И вообще, насколько я могу вспомнить 90-е, едва ли к нему кто-то относился серьезно, кроме его бабушек и дедушек.

Но он предводительствовал тем воинством, про которое БГ спел свое "Вперед-вперед - плешивые стада". И, едва ли хоть у кого-то повернется язык сказать, что у плешивых стад тогда не было причин и права выйти на улицу.

Анпилов, вероятно, вызывал те же чувства, как Дон-Кихот в Серватесовской Испании. То есть нелепый и может не во всем здравомыслящий человек, который говорит шершавым языком давно выцветших плакатов и борется за то, во что никто не верит и что вроде бы совсем поперек всего окружающего, но делает это бескорыстно и страстно и уже одним этим вызывает не только смех, но и сочувствие, а потом и сопереживание

И от его ухода грустно. Не потому что ушел герой или кумир. А просто потому что других таких нет. И, видимо, долго не будет. А без них тоска.

(Ну, а после последних высказываний Владимира Владимировича о Ленине и мощах он у нас кажется сам в себе сын полка и внук саркофага - правда, в отличие от Анпилова - злой и холодный)

Алексей Лапшин:

Нужно сказать, что Виктор Анпилов вовсе не был прямолинейным простаком , каким его часто представляют. Он имел определённый политический талант и был готов к неожиданным надыдеологическим союзам. Помню как Анпилов ошеломил либералов своим выступлением на конференции коалиции "Другая Россия" . Они и не подозревали, что Анпилов свободно знает несколько языков и является профессиональным оратором. Образ "Шарикова", который ему много лет создавали тенденциозные журналисты, был тогда разрушен. По большому счёту Анпилов и был прежде всего оратором, трибуном. В 1993 году он собирал самые массовые акции в истории постсоветской России. Выходило до полумиллиона человек. То есть где-то в пять раз больше , чем на Болотную и Сахаровский. Вместе со спадом протестной активности на убыль пошла и политическая карьера Анпилова. В левом движении возобладала зюгановская комформистская линия. В путинские времена Анпилов не смог найти себя, хотя и пытался, иногда даже кидаясь в крайности. Виктор Иванович был левым именно советского толка со всеми вытекающими приоритетами, хотя стилистически в нём было много от латиноамериканцев. Недаром он работал корреспондентом в Никарагуа. Революционером Анпилов, конечно, не был. Дальше пламенных речей его радикализм не шёл. Но в романтику революции он был влюблён искренне.

Александр Володарский:

Думаю, что он отправился в свою Красно-Коричневую Вальгаллу, где будет пировать за одним столом с Вождями.

А я вот узнал, что Анпилов является автором книги с звучным названием "Наша Борьба". Надо будет прочесть.

Николай Митрохин:

Что то народ бросился вспоминать каким чеснягой был покойный Анпилов. А у меня в связи с ним в голове только одна история. Как то я полистал номер издаваемой им газетенки, а там "подвал" представлял из себя лозунг - "собираем средства на советское телевидение. сейчас собрано столько, сколько закрашено в звездочках". Под этим было нарисовано пять больших контуров звезд, и только в одной был закрашен углочек. Короче, долго "анпиловские бабушки" собирали на свой мразматический телеканал, но так ничего и не увидели.

Хотя с точки зрения политической археологии - политическое движение во главе с бывшим тележурналистом, ставящее своей главной реальной целью создание своего собственного телевидения, это безусловно интересно.

Хотя звучат и другие голоса.

Михаил Соколов:

Легендарный революционер Виктор Анпилов умер. Пришел этот ленинец бы к власти году 1993, создал бы ВЧК и никого бы из расчувствовавшихся сейчас либералов не пожалел.

Но основная тональность - всё равно тёплая.