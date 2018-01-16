"Левада-центр" прекратил публиковать предвыборные опросы

"Левада-центр" с 18 декабря - начала предвыборной кампании -прекратил публиковать данные социологических опросов, хотя продолжает их проводить. Об этом газете "Ведомости" сообщил руководитель организации Лев Гудков.

В 2016 году одна из крупнейших социологических служб России была признана иностранным агентом. По избирательному законодательству, такие организации не могут каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах, в противном случае им грозят штрафы и даже закрытие, объяснил Гудков.

Накануне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который, как пишут "Ведомости", полностью контролируется государством, опубликовал результаты предвыборного опроса. Согласно его данным, 67 процентов россиян заявили о планах принять участие в выборах президента. В тоже время декабрьский опрос "Левада-центра" показал, что почти каждый пятый россиянин не пойдет на выборы.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о позиции Кремля по поводу отсутствия предвыборных опросов "Левада-центра" сказал, что для анализа электоральной информации "используются данные существующих центров".

Минюст России внес "Левада-центр" в реестр "иностранных агентов" в сентябре 2016 года, во время кампании по выборам в Госдуму. В ведомстве сочли политической деятельностью "Левада-центра" распространение "мнений о принимаемых государственными органами решениях". Проведение соцопросов, "направленных на формирование общественно-политических взглядов", организацию митингов и оценку работы чиновников было отнесено к политической деятельности отдельным законом в июне 2016 года.