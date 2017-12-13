Опрос социологов: почти каждый пятый россиянин не пойдёт на выборы

Явка на президентских выборах в марте 2018 года может оказаться рекордно низкой. О планах идти на избирательный участок заявили лишь 58 процентов россиян. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на декабрьский опрос "Левада-центра". Ранее самой низкой в истории России явка была на выборах президента в 2004 году. Тогда в голосовании приняли участие 64 процента россиян.

Согласно данным социологов, 28 процентов респондентов "совершенно точно" придут на избирательные участки, а 30 процентов—"скорее всего" придут. Еще 20 процентов пока не определились, а 19 процентов заявили, что не пойдут на выборы.

Ранее сообщалось, что Кремль рассчитывает на победу "основного кандидата" при явке 70 процентов. При этом, как писали СМИ, власти дали установку обеспечить "реальную явку", без административного давления на избирателей.

Согласно последним данным, полученным социологами, за Владимира Путина готовы проголосовать почти две трети респондентов. В конце ноября таковых было 53 процента.

Выборы президента России должны пройти 18 марта 2018 года.

О намерении участвовать в выборах помимо Владимира Путина заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, бизнесмен Сергей Полонский, бизнес омбудсмен Борис Титов и оппозционер Алексей Навальный. Однако власти заявляют, что он не имеет права выдвигаться из-за обвинительного приговора по делу "Кировлеса". Политик несмотря на это продолжает свою предвыборную кампанию.