Турция угрожает уничтожить новые боевые формирования курдов в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоганподверг резкой критике создаваемые под эгидой США "силы безопасности", на которые предполагается возложить миссию защиты курдских районов на сирийско-турецкой границе. Формирования численностью до 30 тысяч человек будут состоять преимущественно из самих курдов и союзных им сил.

Выступая в понедельник на митинге в Анкаре, Эрдоган заявил, что страна, которую турецкие власти считают союзником, формирует террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Эрдоган пригрозил уничтожить "в зародыше" создаваемые по инициативе США военные соединения на севере Сирии.

Правительство Сирии также осудило план создания курдских формирований, пообещав уничтожить их, а заодно изгнать из страны американский воинский контингент, насчитывающий примерно 2 тысячи человек. Союзник Дамаска Россия охарактеризовала американский план как попытку расчленения Сирии и установления американского контроля над частью её территории.

На протяжении почти всех семи лет войны в Сирии США и Турция действовали сообща, помогая силам сопротивления режиму президента Асада. Раскол между ними произошел из-за поддержки Вашингтоном организации Сирийские демократические силы, укомплектованной главным образом курдскими бойцами. СДС призвана защищать курдское население в приграничных районах, прилегающих к Турции и Ираку, а также в глубине территории Сирии.