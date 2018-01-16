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Лицом к событию

Зачем вам в президенты?

Журналист и владелец юридической компании "Гордон и сыновья" Екатерина Гордон. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

Есть ли альтернатива власти Путина? Дискутируют участники избирательной кампании Антон Баков, Владимир Михайлов, Екатерина Гордон

В студии Радио Свобода дискутируют участники избирательной кампании 2018, "кандидаты в кандидаты" на пост президента России: Антон Баков (Монархическая партия России) , депутат Костромской областной думы, бизнесмен Владимир Михайлов (самовыдвиженец), журналист Екатерина Гордон (Партия добрых дел).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа "Лицом к событию" в прямом эфире 16 января в 19:05.

Антон Баков
Антон Баков

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