Зачем вам в президенты?

В студии Радио Свобода дискутируют участники избирательной кампании 2018, "кандидаты в кандидаты" на пост президента России: Антон Баков (Монархическая партия России) , депутат Костромской областной думы, бизнесмен Владимир Михайлов (самовыдвиженец), журналист Екатерина Гордон (Партия добрых дел).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Программа "Лицом к событию" в прямом эфире 16 января в 19:05.