Зачем вам в президенты?

Есть ли альтернатива власти Путина? Дискутируют участники избирательной кампании Антон Баков, Владимир Михайлов, Екатерина Гордон
В студии Радио Свобода дискутируют участники избирательной кампании 2018, "кандидаты в кандидаты" на пост президента России: Антон Баков (Монархическая партия России) , депутат Костромской областной думы, бизнесмен Владимир Михайлов (самовыдвиженец), журналист Екатерина Гордон (Партия добрых дел).
Ведет передачу Михаил Соколов.
Программа "Лицом к событию" в прямом эфире 16 января в 19:05.
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