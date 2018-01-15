Телевизор "мочит" Грудинина

Сначала Life, потом федеральные телеканалы бросились публиковать порочащие материалы о кандидате в президенты России от КПРФ. Что именно инкриминируют Паавлу Грудинину, и чем он не угодил Кремлю, который определяет политику СМИ? Обсуждают политики Геннадий Гудков, Сергей Удальцов ("Левый фронт") и телекритик Александр Мельман. Ведущая Елена Рыковцева.

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