Телевизор "мочит" Грудинина

Почему Кремлю не нравится кандидат от КПРФ?
Сначала Life, потом федеральные телеканалы бросились публиковать порочащие материалы о кандидате в президенты России от КПРФ. Что именно инкриминируют Паавлу Грудинину, и чем он не угодил Кремлю, который определяет политику СМИ? Обсуждают политики Геннадий Гудков, Сергей Удальцов ("Левый фронт") и телекритик Александр Мельман. Ведущая Елена Рыковцева.
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