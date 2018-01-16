Кандидат, которого надули избиратели

В Петербурге вечером 15 января активисты молодёжного демократического движения "Весна" доставили к Главпочтамту желтую надувную утку, известную по массовым протестным акциям 2017 года. Медведева Утка объявлена кандидатом в президенты от вымышленной партии "Утиная Россия". Доверенные лица отправили документы для её регистрации в Центризбирком и ответили на вопросы избирателей. “Лучше ничего не делать, чем делать то, что делает действующая власть”,– так формулируют программу Утки в её избирательном штабе.