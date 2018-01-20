Новое радио

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Виталий Портников: Украинское радио было государственным почти столетие, 93 года. Только в последние месяцы оно стало частью нового общественного вещания. Как меняется главный голос новой страны? Представляю вам сюжет своего коллеги Владимира Ивахненко.

Владимир Ивахненко: Среди реформ, по числу которых минувший год в Украине стал рекордным, особое место занимает реформа общественного вещания. Она предполагает превращение государственных телевидения и радио в независимые от власти средства массовой информации.

Украинское радио было государственным почти столетие, 93 года

Несмотря на то, что презентация концепции украинского Общественного вещания состоялась в Киеве еще в апреле 2015 года, только год назад (19 января 2017-го) две государственные теле- и радиокомпании юридически были полностью переоформлены в единую Национальную общественную телерадиокомпанию Украины. Ее общую редакционную политику определяет наблюдательный совет, в который входят авторитетные журналисты, представители парламентских фракций и общественных организаций.

Реальные изменения на Украинском радио начались минувшим летом, после назначения на пост генерального продюсера 31-летнего Дмитрия Хоркина. На первый канал Национального радио он пришел еще студентом и уже многие годы является одним из главных дикторских голосов страны, ведущим парадов ко Дню Независимости Украины и к другим государственным торжествам.

Хоркин отвечает за контент на четырех радиоканалах – Украинское радио (первый канал), "Проминь" (второй), "Культура" (третий) и "Всемирная радиослужба" (четвертый канал). "Всемирная служба" знакомит зарубежных слушателей с ключевыми событиями Украины на пяти языках: украинском, русском, английском, немецком и румынском.

Реальные изменения на Украинском радио начались минувшим летом

Англоязычная редакция ежедневно выпускает программы и для слушателей Украины. Таким образом, руководство компании учитывает пожелания украинцев изучать или совершенствовать английский язык.

Согласно концепции общественного вещания, первый канал Украинского радио стал узкоформатным, в основном новостным и разговорным, освещающим общественно-политические и социальные темы. Канал "Проминь" ориентирован на молодежную аудиторию, в его эфире много музыкальных и развлекательных программ. А большинство передач о театре и кино выходят на канале "Культура". Особенно популярны радиопьесы, радиосериалы и радиофильмы.

Не только у отечественных, но и у зарубежных слушателей пользуется успехом радиоверсия телевизионного скетч-шоу "Лайфхак украинский" (о правилах и нормах украинского языка). Это не первая телепрограмма, которую можно слушать: до этого сотрудничество телевидения и радио в рамках Общественного вещания началось с телепроекта "Война и мир" - о событиях в зоне боевых действий в Донбассе.

Украинское радио имеет наибольшее покрытие в сравнении с другими радиостанциями страны, его сигнал можно принимать и на территории всей центральной и восточной Европы, а также на европейской части Российской Федерации. В 2014 году, после аннексии Россией Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе, Национальное радио утратило возможность вещать на полуостров и неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей ‒ местные радиовышки были захвачены. В минувшем году украинское радиовещание в этих регионах частично восстановлено, радиосигнал из Киева стал доступен в нескольких районах Крыма. В 2018 году планируется наладить стабильное вещание Украинского радио на весь полуостров, а также запустить в эфир программы на крымскотатарском языке.

Одна из ключевых проблем Общественного вещания Украины - его недофинансирование

Одна из ключевых проблем Общественного вещания Украины - его недофинансирование. Сейчас компания получает деньги из госказны, но в перспективе должна будет зарабатывать их самостоятельно. Ближайшие три года покажут, каков потенциал общественных радио и телевидения, и смогут ли они обрести полную независимость от государства.

Виталий Портников: Гость нашего сегодняшнего эфира - генеральный продюсер Украинского радио Дмитрий Хоркин.

Я вам признаюсь, что с детства слушал Украинское радио, потому что оно всегда звучало где-то на кухне или в комнате. Но мне всегда казалось, что это безнадежно. Я так запомнил эту интонацию, что потом, когда уже в студенческие годы стал сотрудничать с латвийским радио, вдруг понял, что по радио можно разговаривать совершенно по-другому, а не только этими фразами из призывов ЦК КПСС, которые пробирались даже в абсолютно лирические литературные передачи. В какой-то момент я отчаялся. А вы - нет?

Дмитрий Хоркин: Нет, конечно. Когда в 2004 году я пришел на радио, оно уже было другим. А то, как изменилось радио за последние несколько месяцев, можно услышать из радиоприемников: это, конечно, совсем другие интонации.

Радио - это несколько каналов. Первый канал раньше был просто винегретом из тем, жанров и форм, что иногда было похоже на какую-то шизофрению: пять минут хоровой передачи, потом якобы общественно-политическая программа, потом новости, потом современная музыка...

Сейчас первый канал Украинского радио — это общественно-политический новостной разговорный канал. Второй канал, «Проминь» — это музыкальный, молодежный, правильно даже сказать — музыкально-разговорный: все-таки там есть некоторые ток-шоу. И третий канал Украинского радио — «Культура», где основные темы — это драматургия, литература, классическая музыка, образование и наука.

Виталий Портников: А чем отличается общественное вещание от государственного? Раньше это была государственная радиостанция, теперь стало общественное вещание - что это реально изменило?

Сейчас первый канал Украинского радио — это общественно-политический новостной разговорный канал

Дмитрий Хоркин: Интонация в эфире, темы, гости… Ну, и в любом случае это свобода. Я работал на Украинском радио, когда оно было государственным, и ощущал какие-то настроения. Я не слишком остро это воспринимал, потому что работал на канале «Культура»: кто там будет сильно вмешиваться, если рассказывать о балете, какая там цензура? Но я слышал все это в коридорах, знал, каких политиков нельзя приглашать: после такого интервью кого-то вызвали на ковер. То есть это не то что цензура, а самоцензура, ее дух, который всегда присутствовал в радиокомитете.

Сейчас этого нет. Наши ведущие, гостевые редакторы, продюсеры не согласовывают подбор тем, разве что для того, чтобы они не повторялись. Сейчас радио живое — это практически постоянно прямые эфиры.

10 апреля 2017 года состоялись выборы главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, в составе которой находится и украинское радио: это человек, который прошел через конкурсы наблюдательного совета. Соответственно, он собрал и представил свою команду. Мы не отчитываемся перед органами власти, а раньше это было: отчеты, коллегии Госкомтелерадио. Я в то время не был на руководящих должностях, но я работал на Крещатике 26 (это Дом радио в центре Киева), и я, конечно, это слышал. Сейчас этого нет.

Виталий Портников: А как коллектив относится к тому, что меняется вся система взаимоотношений, а самое главное, система радиовещания?

Дмитрий Хоркин: Раньше я занимался своими собственными проектами, которые выходили на Украинском радио. В 2014 году начали уже более пристально смотреть на Украинское радио: началась аннексия Крыма, боевые действия в Донбассе. В эфире Украинского радио не было ни одной острой передачи о войне, Донбассе, Крыме. Я начал предлагать: вот я хочу передачу «Донбасс». Она до сих пор выходит — это прямоэфирный острый спецпроект. Потом в русской редакции Украинского радио появилась передача «Своя правда», где тоже были острые темы в прямом эфире. Есть программа для украинских военных в прямом эфире.

Никто не хотел идти в прямой эфир. Так вышло, что я сделал себе имя и этим проектом, и другой работой, в коллективе меня уже все знали. Когда Зураб Аласания шел на конкурс, он говорил, что Дмитрий будет возглавлять украинское радио, будет генеральным продюсером, и все к этому готовились.

Раньше на руководящих должностях был эйджизм, но это уже закончилось. Мне 31 год, у меня 1200 подчиненных, три канала вещания, бывшее иновещание на четырех языках, два оркестра в составе Украинского радио, один академический хор, детский хор, студия звукозаписи. Этот актив, который не всегда эффективно использовался, сейчас у нас достаточно интересно позиционируется, оркестр постоянно дает современнейшие концерты, которые собирают полные залы. Вчера я был на концерте в Доме звукозаписи Украинского радио на 500 мест, и все места были заняты. Оркестр народных инструментов играл джаз и саундтреки.

Виталий Портников: Откуда у вас деньги на такие огромные коллективы, на оркестры?

В 2014 году начали более пристально смотреть на Украинское радио: началась аннексия Крыма, боевые действия в Донбассе

Дмитрий Хоркин: Есть закон Украины об общественном телевидении и радиовещании, где предусмотрена четкая статья по поводу финансирования, которая, увы, нарушается Минфином и Верховной Радой Украины. Все эти коллективы - творческие, у нас бюджет 24-30 миллионов гривен, и согласно закону есть финансирование из государственного бюджета.

Виталий Портников: Вы хотите создавать общественное вещание за счет средств государственного бюджета и при этом говорите, что нет зависимости от власти. Но ведь власть решает, давать или не давать вам деньги. Не даст она вам денег - не будет ваших оркестров.

Дмитрий Хоркин: Когда появилось публичное акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания» и проект бюджета на следующий год, было заявление о том, что это недофинансирование расценивается как попытка давления на общественного вещателя. Но независимость предусматривалась четко защищенной статьей в бюджете. А потом появились другие правки: если пополнения из бюджета не будет, то какие-то статьи могут быть дофинансированы в случае, если будут дополнительные доходы.

Нам пока удается создавать конкурентоспособный контент. У нас обновился первый канал Украинского радио — это прямые эфиры. Более того, сама жизнь, события в Украине и в мире предлагали испытание, которое наши журналисты прошли достаточно хорошо.

Мы, единственные из радиовещателей, транслировали в прямом эфире саммит G-20, поскольку Украинское радио — не только член, но и сооснователь европейского радиовещательного, а потом уже телевещательного союза.

Потом был взрыв на Бессарабке, масштабное резонансное событие, и наш корреспондент Александр Демченко уже через десять минут был на месте событий, а еще через десять минут событие комментировала полиция, и мы первые сообщили об этом и на сайте, и на паблике радио, и в эфире.

Когда в Калиновке происходили взрывы артснарядов, там всю ночь дежурили наши журналисты, а утром мы уже выходили в эфир не только с экспертами, не только с представителями официальной власти, но и очевидцы звонили в эфир, мы сами набирали жителей Калиновки, которые опровергали официальные заявления о эвакуации и прочем.

Нам пока удается создавать конкурентоспособный контент

Второй канал «Проминь» занял нишу, которой сейчас в Украине нет. Поскольку общественный вещатель имеет и просветительские функции (в концепции записано, что это продвижение украинской культуры, песни, языка), появилась идея перевести его в формат «лайф». Сейчас из той же студии звукозаписи украинского радио каждую неделю передаются большие концерты молодых украинских музыкантов в прямом эфире. Слушатели могут туда позвонить и прийти, предварительно записавшись.

Еще одна ниша для первого канала — это музыкальная критика. Ее в Украине нет, есть или тупой диджеинг, (послушать, «ха-ха-ха», и все), или просто плей-листом идут песни на музыкальных станциях. А мы приглашаем профессиональных музыковедов, целый месяц у нас в эфире идет хит-парад, рецензентами которого являются академические эксперты, оценивающие те или иные треки с разных позиций, и это обсуждается в прямом эфире. Появились передачи по истории украинской песни и музыки, и есть современные.

Канал «Культура» - это радиодрама. Сейчас у нас в Украине нет ничего подобного: «театр у микрофона» (радиопьесы), радиожанр, в советское время запрещенный, считавшийся буржуазным. На Би-Би-Си, например, есть радиосериалы, радиопьесы, которые идут по 20-30 лет. В этом году мы возобновляем конкурс радиопьес. Есть возможность работы с актерами, уже есть постановки.

Еще есть ежевечерняя линейка «Радиодетективы», которая очень популярна. Известные украинские актеры озвучивают на украинском языке украинские и мировые детективы. Так мы популяризируем жанровое направление аудиокниги.

Мы передаем и концерты классической музыки. Мы ушли от такой шароварщины, которая была раньше. Когда 1 октября открылся первый сезон обновленного радио «Культура», это была прямая трансляция из нью-йоркской Метрополитен-Оперы.

Мы передаем и концерты классической музыки

Намечается конкурс радиопьес вместе с Би-Би-Си. У нас есть режиссеры-постановщики, актеры. В последнее время в Украине начали появляться и сценаристы, работающие в этом жанре. Мы организуем серию мастер-классов для украинских сценаристов, которые будут или писать, или адаптировать радиопьесы. Бывшее иновещание на четырех языках стало редакциями программ на иностранных языках. В частности, запущены новые передачи на английском языке, которые специально выходят в ночное время для людей, живущих в Канаде и США - они сейчас нам звонят и пишут, есть очень интересные отзывы.

Виталий Портников: Для кого вы вещаете по-русски?

Дмитрий Хоркин: Общественное вещание не должно заниматься иновещанием, но есть некоторые исключения. Главная задача русской редакции украинского радио, которая вещает на частоте 1431 килогерц, — это вещание на оккупированные территории Украины: Крым, Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также приграничные районы Российской Федерации, где живут и работают, в том числе, граждане Украины.

Я два с половиной года проработал в русской редакции украинского радио, в прямом эфире, мне постоянно звонили, был большой интерес. Дело в том, что АМ-диапазон (средние волны), во-первых, доступен во всех автомобилях, а во-вторых, это очень мощные очень мощные радиопередатчики бывшего иновещания еще Всесоюзного радио.

Главная задача русской редакции — это вещание на оккупированные территории Украины

Основное у нас, конечно, - вещание на нашу внутреннюю аудиторию, мы не занимаемся пропагандой. Более того, когда 12 декабря 2014 года была создана русская редакция Украинского радио, с первых дней у нас никогда не было какой-то задачи или разнарядки, о чем говорить и о чем не говорить.

Когда создавался проект построения Крымского моста, мне позвонил слушатель, который находился на переправе, ехал в сторону Тамани, и он говорил, что стоит там уже три дня и не верит, что керченский мост будет построен: переправа, о которой сообщали в российских СМИ, не работает. Такая правда и вызывала доверие к нам.

Мне всегда было очень сложно определить, как общаться с аудиторией, особенно когда были активные боевые действия: должна ли быть какая-то пропаганда, как я должен говорить о российских событиях, чтобы вызывать доверие. И сложилась вот такая концепция: мы говорим правду.

Виталий Портников: Правда не может восприниматься как пропаганда, когда с той стороны говорится неправда?

Дмитрий Хоркин: Мы старались давать синхроны разных сторон. Помню, когда я уже вступил в должность, у меня была тема - возрождение в России культа Сталина: бюсты, памятники... Я давал синхронные включения приверженцев этого с российской стороны, задавал вопросы: почему? Люди обсуждали все это в прямом эфире.

Виталий Портников: У вас нет ощущения, что украинское радио все-таки находится в каком-то остаточном положении по отношению к телевидению?

Основное у нас - вещание на нашу внутреннюю аудиторию

Дмитрий Хоркин: Нет. Более того, иногда мои коллеги с телевидения шутят, что радио захватывает… Дело в том, что в Украине появилось много разговорных каналов, они между собой конкурируют, и многие очень похожи друг на друга, но на Первом канале телевидения было очень мало прямоэфирных передач. Сейчас из радиостудии, которую мы оборудовали, радио дает два слота на Первый канал телевидения в прямом эфире: звонки в студию, интересные гости, - и две передачи идут на Второй канал украинского телевидения «Культура». Это очень интересные прямоэфирные передачи: саркастическое политическое шоу, познавательные, просветительские, культурологические программы, уроки языка.

Внимание к радио со стороны правления достаточно серьезное. Более того, мы постоянно открываем что-то новое, у нас есть новые каналы, но это больше интернет-вещание. Ведь все-таки даже самое мощное покрытие на 148 ФМ-передатчиков во всех крупнейших городах Украины - эти радиоточки, они уходят в прошлое, но их около миллиона.

Виталий Портников: Где их можно увидеть? Я давно не встречал их в киевских квартирах.

Дмитрий Хоркин: Их осталось очень мало. Приемники выпускает один из киевских заводов, но по заказу. Они очень дорого стоят - кому такие нужны? Я себе отремонтировал венгерский магнитофонный радиопроигрыватель.

Наши ведущие не могут делать заявления, которые нарушают права и свободы людей, разжигают межнациональную рознь

У Украинского радио одна из самых больших в мире фонотек, 15 миллионов записей, 110 тысяч музыкальных треков, записанных только из эфира. Конечно, хотелось бы их оцифровать, но для этого нужны деньги. Более того, есть идея их как-то капитализировать, но в Украине пока нет прецедентов того, как оценить произведение искусства, как бороться с утечкой этой информации. Человек может это записать, а это наша запись; украинское радио - правонаследник еще того радио, с 1924 года вещающего из Харькова, и мы имеем все авторские права. Там уникальнейшие записи.

У нас приняты правила поведения, заявлений для ведущих. В частности, любой, кто появляется в кадре или звучит врадиоэфире, не может делать заявления, которые нарушают права и свободы людей, разжигают межнациональную рознь, - даже вне своей рабочей деятельности. Если человек не разделяет наши ценности, мы можем расторгнуть наши с ним соглашения.