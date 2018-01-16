Суд в Москве рассмотрит продление ареста Кириллу Серебренникову

Министерство культуры заявило иск о возмещении вреда на более чем 133 миллионов рублей по делу "Седьмой студии", одним из обвиняемых по которому является режиссер Кирилл Серебренников. Об этом сообщает Интерфакс.

Во вторник Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста Серебренникову и другим обвиняемым по делу – директору "Седьмой студии" Юрию Итину и ее бывшему генеральному продюсеру Алексею Малобродскому. Он единственный находится в СИЗО. Следствие просит суд продлить им арест почти до конца апреля.

Накануне Следственный комитет сообщил, что расследование дела о хищениях в "Седьмой студии" завершено. При этом сумма ущерба выросла с 68 до 133 миллионов рублей.

Деньги выделялись театральной компании "Седьмая студия" на постановку спектаклей. Серебренников отвергает обвинения, называя их "абсурдными". С 23 августа он находится под домашним арестом. Вину признала только бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Масляевой до 19 апреля.