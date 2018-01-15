Следственный комитет: расследование дела Серебренникова завершено

Расследование дела отношении режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, завершено. Об этом Интерфаксу сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного комитета России.

По словам адвоката режиссера, в итоговых материалах следствия сумма ущерба по уголовному делу выросла до 133 миллионов рублей.

Ранее о "неожиданном завершении" расследования дела против Серебренникова и театральной компании "Седьмая студия" сообщило издание The Bell со ссылкой на два источника, близких к следствию.

Художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 миллионов рублей. Деньги выделялись театральной компании "Седьмая студия" на постановку спектаклей. Серебренников отвергает обвинения, называя их "абсурдными". С 23 августа он находится под домашним арестом. Другими обвиняемыми по делу являются директор "Седьмой студии" Юрий Итин, ее бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер Нина Масляева и директор РАМТ Софья Апфельбаум. Малобродский находится в СИЗО, все остальные под домашним арестом. Вину признала только Масляева. В минувшую пятницу следствие попросило продлить на три месяца арест всем обвиняемым по делу. Ходатайство о продлении ареста Масляевой будет рассмотрено сегодня, Серебренникова, Итина и Малобродского — 16 января.

В декабре около 500 деятелей искусства из 60 городов России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить конституционные права их коллег, обвиняемых по так называемому делу "Седьмой студии".