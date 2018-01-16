В Орске сотрудники СИЗО дали показания по делу о смерти арестанта

Сотрудники следственного изолятора в городе Орск Оренбургской области рассказали, что двое начальников учреждения избили осужденного, который впоследствии скончался. Об этом во вторник сообщили в "Комитете против пыток".

Свидетели рассказали, что исполняющий обязанности начальника СИЗО-2 Евгений Шнайдер и начальник оперативного отдела Виталий Симоненко нанесли несколько ударов 24-летнему Владимиру Ткачуку, который умер через несколько дней.

Один из свидетелей подчеркнул, что Симоненко и Шнайдер "могут сделать с осужденными и сотрудниками все что угодно", а рассказавшего следователю правду ожидают "негативные последствия".

О задержании Симоненко и Шнайдера стало известно в июне минувшего года. В Комитете против пыток тогда рассказали, что их подозревают в избиении заключенного до смерти в сентябре 2013 года.

Уголовное дело было возбуждено лишь спустя полгода после гибели Владимира Ткачука, но и даже после этого правозащитники шесть раз обжаловали постановления следователей о невозможности установить виновных. В мае 2016 года они подали жалобу в Европейский суд по правам человека. В Страсбурге приняли заявление, после чего расследование дела было возобновлено.