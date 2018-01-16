Умер житель Ишимбая, устроивший самосожжение на городской площади

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Житель Башкирии Дмитрий Рудов скончался после самоподжога, который он совершил 15 января у стен администрации города Ишимбай. Об этом сообщает портал "ГорОбзор.ру".
По информации издания "Коммерсант", 15 января Рудов пришел к зданию городской администрации, облился горючей жидкостью и с криками: "Коррупция! Коррупция!" поджег себя.
В 2016 году Рудов был уволен с должности инженера-электроника в "Газпром нефтехим Салават" после конфликта с начальством. С помощью суда он добился возвращения на работу, однако его уволили повторно. Об этом Рудов рассказал в своем открытом письме президенту России Владимиру Путину. Он также жаловался на то, что болен подагрой, а врачи не оформляют инвалидность.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
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