"Гринпис" пожаловалась на Минприроды из-за Красной книги

Организация "Гринпис России" обратилась с жалобой на Министерство природных ресурсов и экологии, которое исключило из Красной книги животных, популярных у охотников. Экологи настаивают, что ведомство намеренно ввело в заблуждение Министерство юстиции, использовав при подготовке документов устаревшую рекомендацию Российской академии наук. Об этом во вторник сообщили в "Гринпис России".

О том, что Минприроды отправило в Минюст список животных, утвержденный РАН еще в апреле, накануне сообщило интернет-издание "Медуза". В "Гринпис" заявляют, что ведомство не учло мнение ученых, которые в декабре предложили включить в Красную книгу еще несколько исчезающих видов.

Обращение в Минюст и Генеральную прокуратуру также направил председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов, уточнили в "Гринпис".

В конце декабря стало известно, что из новой редакции Красной книги России исчезли остающиеся под угрозой виды животных, в частности снежный баран и гималайский медведь. По мнению ряда ученых РАН, это может быть связано с неким охотничьим лобби, которому "выгодно" оставить гималайского медведя за пределами Красной книги, так как охотиться на него приезжают иностранцы, которые платят за это валюту. Кроме того, лапы гималайского медведя популярны в восточной медицине, отмечают ученые. Гималайский медведь был включен в Красную книгу СССР. Сейчас его численность на Дальнем Востоке не превышает 6 тысяч особей.