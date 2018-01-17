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Археология

Плавильный котел или гетто? Эфир в 21:05

Кабинет флюорографии на территории многофункционального миграционного центра в деревне Сахарово

Эксперты спорят о том, как Россия интегрирует мигрантов

В последние годы все заметнее становится успешность мигрантов, и в особенности детей новых мигрантов, в больших городах России. Они более образованны и больше зарабатывают, чем представители "коренного" населения. Становится ли Россия "плавильным котлом" для постсоветских мигрантов, и формируется ли таким образом мультиэтничная российская нация?

Гости программы - Ольга Вендина, ведущий научный сотрудник Института географии РАН и Вячеслав Поставнин, президент фонда "Миграция ХХI век". Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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