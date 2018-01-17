Плавильный котел или гетто? Эфир в 21:05

В последние годы все заметнее становится успешность мигрантов, и в особенности детей новых мигрантов, в больших городах России. Они более образованны и больше зарабатывают, чем представители "коренного" населения. Становится ли Россия "плавильным котлом" для постсоветских мигрантов, и формируется ли таким образом мультиэтничная российская нация?

Гости программы - Ольга Вендина, ведущий научный сотрудник Института географии РАН и Вячеслав Поставнин, президент фонда "Миграция ХХI век". Эфир в 21:05.