В Назрани сгорел офис правозащитного центра "Мемориал"

В Назрани в среду утром произошел пожар в здании, где находился офис правозащитной организации "Мемориал". Об этом сообщили в управлении МЧС Ингушетии. Никто не пострадал. Сгорели компьютеры, мебель и часть документов.

Офис подожгли неизвестные, говорится в сообщении на странице "Мемориала" в Фейсбуке. На видео, зафиксировавшем поджог, видны два молодых человека в масках и перчатках, которые приставляют лестницу к крыше и взбираются по ней на второй этаж, где находится офис "Мемориала". В руках у них была канистра. Кроме того, в кабинете главы "Мемориала" в Назрани Тимура Акиева нашли расплавленную пластиковую бутылку с запахом керосина.

9 января в Чечне был задержан глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев. Его обвинили в хранении наркотиков. Пакет с наркотиками якобы нашли в его автомобиле. 11 января суд арестовал 60-летнего Оюба Титиева на два месяца. Адвокат Петр Заикин сообщил, что полиция Чечни склоняла Титиева к самооговору, угрожала и выгнала из дома его родственников. 14 января стало известно, что семья Титиева была вынуждена покинуть Чечню. Титиев написал письмо президенту России Владимиру Путину.

В декабре 2014 года в Грозном был сожжен офис правозащитников из Сводной мобильной группы "Комитета против пыток".