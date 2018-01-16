Глава грозненского "Мемориала" Титиев написал письмо Путину

Арестованный глава грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев написал заявление на имя президента России Владимира Путина, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. Об этом сообщает "Кавказ.Реалии", в распоряжении которого есть копия документа.

В письме Титиев сообщает, что дело против него сфабриковано, а наркотики ему в машину подбросили полицейские. Свою вину правозащитник не признает. "Если я... признаю себя виновным..., это будет означать, что меня заставили признать себя виновным путем физического воздействия или шантажом", – пишет Титиев.

Глава грозненского "Мемориала" был задержан 9 января. На следующий деь Титиева обвинили в хранении наркотиков. Пакет с наркотиками якобы нашли в его автомобиле. 11 января суд арестовал 60-летнего Оюба Титиева на два месяца. Адвокат Петр Заикин сообщил, что полиция Чечни склоняла Титиева к самооговору и угрожала его родственникам. Полицейские выгнали из дома его родственников. 14 января стало известно, что семья Титиева была вынуждена покинуть Чечню.