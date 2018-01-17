Двух подростков, напавших на школу в Перми, арестовали

Суд в Перми арестовал на два месяца двух подростков, напавших на школу в минувший понедельник. Заседание проходило в больнице, в которую поместили обвиняемых, сообщает "Новая газета".

Нападение произошло в пермской школе №127 утром 15 января. Зачинщики – учащийся школы и ее выпускник – использовали ножи. По информации СМИ, шестнадцатилетний инициатор нападения был пациентом психоневрологического диспансера.

От действий нападавших пострадали 15 человек, среди которых ученики 4-го класса и преподавательница Наталия Шагулина, госпитализированная со множественными ножевыми ранениями. По одной из версий, именно она была целью нападения.

В Следственном комитете считают, что подростки действовали умышленно. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких человек по предварительному сговору.