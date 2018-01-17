В Москве судят одного из лидеров "Новой оппозиции" Марка Гальперина

Суд в Москве в среду начал рассматривать по существу дело одного из лидеров движения "Новая оппозиция" Марка Гальперина, которого обвиняют в публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

В феврале Гальперина задержали и допросили сотрудники ФСБ. Допрос был связан с тем, что активист в своих видеороликах якобы призывал к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. 27 июня Гальперина поместили под домашний арест.

По словам Гальперина, все обвинение строится на интервью, которое он дал на Красной площади во время одной из акций. Вину активист отрицает.

Следующее заседание суда назначено на 30 января.