Активиста Марка Гальперина оставили под домашним арестом

Московский городской суд отклонил жалобу на домашний арест обвиняемого в призывах к экстремизму активиста Марка Гальперина. После слушаний Гальперин призвал своих сторонников выходить на акции протеста. "Только улица сменит власть", – заявил оппозиционный активист.
В феврале Гальперина задержали и допросили сотрудники ФСБ. Допрос был связан с тем, что активист в своих видеороликах якобы призывал к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. 27 июня Гальперина поместили под домашний арест.
Марк Гальперин известен своим активным участием в пикетах и так называемых "прогулках оппозиции".
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