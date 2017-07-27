Активиста Марка Гальперина оставили под домашним арестом

Московский городской суд отклонил жалобу на домашний арест обвиняемого в призывах к экстремизму активиста Марка Гальперина. После слушаний Гальперин призвал своих сторонников выходить на акции протеста. "Только улица сменит власть", – заявил оппозиционный активист.​

В феврале Гальперина задержали и допросили сотрудники ФСБ. Допрос был связан с тем, что активист в своих видеороликах якобы призывал к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. 27 июня Гальперина поместили под домашний арест.

Марк Гальперин известен своим активным участием в пикетах и так называемых "прогулках оппозиции".