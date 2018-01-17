Экс-советник Трампа Бэннон отказался дать показания перед Конгрессом

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон отказался дать показания перед присяжными спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса в рамках расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

По словам конгрессмена Адама Шифа, адвокат Бэннона заявил, что связался с Белым домом, где ему рекомендовали не отвечать на вопросы о событиях, произошедших в переходный период, после того, как Дональд Трамп был избран в ноябре 2016-го, и до того, как он занял должность в январе 2017 года. До этого Бэннон отказался отвечать на вопросы во время частной встречи с представителями комитета по разведке Палаты представителей Конгресса.

Ранее стало известно, что Бэннон получил вызов свидетельствовать на заседании по вопросу о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США. Издание The Washington Post сообщило, что конгрессмены предложили экс-советнику дать свои показания по делу в конце прошлого года. Дата слушаний пока официально не известна.

Бэннон был одним из руководителей кампании Трампа, а затем главным стратегом Белого дома. В августе прошлого года он был уволен. В последние недели президент Трамп публично резко критиковал Бэннона, обвиняя его в утечках информации из Белого дома. Поводом стали высказывания экс-советника в интервью для книги "Огонь и ярость", которые президент счел нелояльными.