Германия отказала "бухгалтеру Освенцима" в помиловании

Прокуратура Германии отказала в помиловании бывшему офицеру СС 96-летнему Оскару Грёнингу, служившему бухгалтером в концентрационном лагере Освенцим.

В 2015 году суд признал "бухгалтера Освенцима" соучастником убийств 300 тысяч человек в нацистском лагере во время Второй мировой войны и приговорил его к четырем годам тюрьмы. Тогда Грёнинг на процессе признал моральную вину, но оспорил приговор. В конце ноября прошлого года стало известно, что верховный суд Германии отклонил его апелляцию. Поданное 15 января прошение о помиловании было последней возможностью для бывшего офицера СС избежать наказания.

Грёнинг служил в Освенциме в 1942–1944 годах. Он собирал деньги и ценности убитых узников. После войны Грёнинг не скрывал своей причастности к работе в концлагере и критиковал отрицание Холокоста.

С 1977 года бывший "бухгалтер Освенцима" находился под следствием. В 2014 году на суде он заявил, что не имел отношения к убийствам узников, а нес ответственность только за сохранность их вещей для последующей отправки в Берлин.