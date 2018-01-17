"Людей до выборов не бить!"

В Москве на улице Кравченко местные жители установили палатку для круглосуточного дежурства: они борются со строительством многоэтажного дома на месте детской и спортивной площадки, существовавшей там с 60-х годов. Застройщик заявляет, что все работы ведутся на законных основаниях, а новый дом предназначен для учителей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. Местные жители уверены в коммерческом характере строительства. В "учительском доме" предусмотрена двухуровневая подземная парковка и физкультурно-оздоровительный комплекс. Несколько раз на активистов нападали неизвестные. Полиция в происходящее не вмешивалась.