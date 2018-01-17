Главком НАТО призвал адаптироваться к растущей угрозе России

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти предупредил, что Североатлантический союз не будет "доминирующим" в некоторых областях через пять лет, если не сможет модернизировать свои вооруженные силы и адаптироваться к растущей угрозе со стороны России. "У меня, конечно, есть опасения в отношении России", – сказал Скапарротти на пресс-конференции в Брюсселе 17 января после встречи руководителей обороны НАТО.

По оценке генерала, в настоящее время НАТО сохраняет свое доминирование. Однако существуют области, которые оказались перед лицом вызовов, и одной из таких, по его оценке, является киберпространство. "Они очень компетентны в этой области", – сказал он, имея в виду Россию. Существуют и другие сферы, где из-за модернизации мы не будем через пять лет сохранять преимущество, если не сможем адаптироваться, заявил генерал.

Обращаясь к заседанию Военного комитета, самого высокого военного ведомства альянса, Скопарротти заявил, что "возрождение России как стратегического конкурента, растущее беспокойство и нестабильность в Африке и на Ближнем Востоке, а также терроризм перестраивают нашу стратегическую среду".

Отношения между Москвой и Западом оказались серьезно испорчены после захвата Россией Крыма в марте 2014 года и поддержки сепаратистов, которые контролируют части Восточной Украины. В результате войны между киевскими силами и сепаратистами, поддерживаемыми Россией, с апреля 2014 года погибли более 10 300 человек. На фоне растущей напряженности НАТО активизировало свою оборону в странах-членах, которые являются соседями России.