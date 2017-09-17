НАТО: масштабы учений "Запад-2017" вызывают беспокойство

Североатлантический союз всячески пытается восстановить диалог с Россией в военной области с целью "предотвращения возможных инцидентов во время учений "Запад-2017". Об этом в субботу в интервью Associated Press сообщил председатель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел.

Павел беседовал с журналистами в столице Албании Тиране, где проходила ежегодная встреча министров обороны стран НАТО, посвященная на сей раз вопросам борьбы с терроризмом, ситуации на западе Балкан и новой стратегии США в Афганистане. По словам генерала, несмотря на заверения Москвы, что она не "рассматривает НАТО как врага" и что "учения не направлены против НАТО", Россия не раскрыла в должной степени параметры маневров. В частности, количество задействованных в учениях военнослужащих составляет не 12 700, как утверждает Россия, а где-то между 70 и 100 тысячами.

"Из комплексного взгляда на происходящее напрашивается вывод, что мы наблюдаем серьезную подготовку к большой войне", - заявил Петр Павел. Две недели назал он встречался лично с начальником российского генштаба Валерием Герасимовым. В канун учений с Герасимовым беседовал по телефону верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти. Темой обеих бесед было уменьшение риска случайных столкновений.

"Мы располагаем большими скоплениями войск в регионе Балтии и на Черном море", сказал Павел. - "В свете этого человеческий фактор или технический сбой с заметной вероятностью могут спровоцировать нежелательный инцидент, способный перерасти в вооруженный конфликт".