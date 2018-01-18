ЦИК считает, что Ходорковский злоупотребил правом на обращение

Центральная избирательная комиссия России в ответ на требование Михаила Ходорковского не регистрировать Владимира Путина в качестве кандидата в президенты, предупредила бывшего главу ЮКОСа "о недопустимости злоупотребления правом на обращение".

"Извращение, неизвестное юридической науке:)", - написал Ходорковский в твиттере и разместил официальный ответ секретаря ЦИК Майи Гришиной.

19 декабря, на следующий день после официального старта избирательной кампании по выборам президента России, Ходорковский опубликовал обращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Он призвал ЦИК отказать Владимиру Путину в регистрации кандидатом в президенты в связи с нарушением им требований Конституции. По его мнению, регистрация Путина невозможна, поскольку он находится у власти уже 17 лет и новый президентский срок станет для него пятым. На третьем сроке Путина формально подменял Дмитрий Медведев, который не был самостоятельным руководителем страны, считает Ходорковский. "Эта рокировка была политически безнравственна и юридически противозаконна", – написал Ходорковский. Он добавил, что ответственность "перед судом истории" за регистрацию Путина будет лежать на Памфиловой. В ответ глава ЦИК заявила, что "все разнообразные формы давления" на нее и ее коллег "бессмысленны" и что она опирается "на Конституцию, закон, свои жизненные принципы и убеждения".

Выборы президента России запланированы на 18 марта 2018 года. Владимир Путин намерен участвовать в них как самовыдвиженец. Оппозиционер Алексей Навальный также подавал документы в ЦИК, однако ему было отказано в регистрации из-за непогашенной судимости по делу "Кировлеса". Сторонники Навального объявили о начале бойкота выборов. На 28 января запланирована Всероссийская забастовка избирателей.​