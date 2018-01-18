РБК: WADA ответила российским следователям

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало данные расследования Следственного комитета России против Григория Родченкова. Организация настаивает на верности выводов независимых комиссий, расследовавших употребление допинга российскими спортсменами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ WADA.

В агентстве заявили, что выводы комиссии Ричарда Макларена подтвердила комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида, которая изучала "манипуляции властей России в процессе допинг-контроля", пишет РБК. Результаты расследования также подтвердила дисциплинарная комиссия Дениса Освальда.

Накануне Следственный комитет России заявил о недостоверности показаний бывшего директора Российского антидопингового центра Григория Родченкова, сообщившего о массовых нарушениях на Олимпийских играх в Сочи. По утверждению следователей, протоколы сопровождения допинг-тестов на играх в Сочи в 2014 году доказывают, что пробы брались в дневное время и сразу же передавались на исследование. В Следственном комитете считают несостоятельным заявление Родченкова о том, что пробы россиян хранились до ночи, когда их подменяли.

Григорий Родченков, возглавлявший Российское антидопинговое агентство в течение 9 лет, до 2015 года, представил комиссии Всемирного антидопингового агентства свидетельства масштабного применения допинга российскими спортсменами, в том числе призерами и победителями Олимпиады в Сочи, и потенциальной причастности к этому представителей российских государственных структур.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.