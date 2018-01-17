Российские следователи заявили о недостоверности показаний Родченкова

Следственный комитет России заявил о недостоверности показаний бывшего директора Российского антидопингового центра Григория Родченкова, сообщившего о массовых нарушениях на Олимпийских играх в Сочи. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в среду.

По утверждению следователей, протоколы сопровождения допинг-тестов на играх в Сочи в 2014 году доказывают, что пробы брались в дневное время и сразу же передавались на исследование. В Следственном комитете считают опровергнутыми заявление Родченкова о том, что пробы россиян хранились до ночи, когда их подменяли.

При этом в ведомстве ссылаются на показания сотрудников антидопингового центра. Следствие также утверждает, что никто из 700 спортсменов, медиков и спортивных чиновников не подтвердил применение смеси стероидов и алкоголя, о которой сообщал Родченков.

Григорий Родченков, возглавлявший Российское антидопинговое агентство в течение 9 лет, до 2015 года, представил комиссии Всемирного антидопингового агентства свидетельства масштабного применения допинга российскими спортсменами, в том числе призерами и победителями Олимпиады в Сочи, и потенциальной причастности к этому представителей российских государственных структур.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. Пользователи интернета, в свою очередь, предложили россиянам выступать под флагом СССР. В пресс-службе МОК заявили, что это предложение может рассмотреть специальная комиссия.