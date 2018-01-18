На активистку из Владимира завели дело за публикацию картины Ложкина

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении местной оппозиционной активистки Виктории Лобовой, которая разместила на своей странице в ВКонтакте запрещенную картину Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия". Об этом сообщает информационно-аналитический центр "Сова". Дело расследуется по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Ранее Лобову пытались привлечь к ответственности за нарушение правил проведения пикета во время антикоррупционной акции 12 июня. Однако суд ее оправдал. В июле прошлого года суд во Владимире приговорил Лобову к трем суткам ареста, признав ее виновной в публичной демонстрации нацистской символики за картинку в социальной сети ВКонтакте, на которой президент Владимир Путин изображен в нацистской форме.

Картина Васи Ложкина (Алексея Куделина) "Великая прекрасная Россия" была внесена в список экстремистских материалов в январе 2016 года. Она представляет собой карту, на которой Россия обозначена надписью "Великая прекрасная Россия", а соседние с ней страны – уничижительными характеристиками населяющих их народов. Ложкин известен как художник, сатирически высмеивающий различные стереотипы, присущие массовому сознанию россиян. Сам художник не считает картину экстремистской.

По данным Центра экономических и политических реформ, в России за пять лет в три раза выросло количество осужденных по статье о "возбуждении вражды и ненависти" – в связи с публикациями в интернете различных материалов, признанных судом экстремистскими. Осужденные по "экстремистским" статьям не могут участвовать в выборах, ограничены в организации митингов.