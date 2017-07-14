Активистку арестовали за картинку с Путиным в нацистской форме

Суд во Владимире приговорил активистку Викторию Лобову к трем суткам ареста, признав ее виновной в публичной демонстрации нацистской символики за картинку в социальной сети "ВКонтакте", на которой президент Владимир Путин изображен в нацистской форме. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на местное издание "ПроВладимир".

Ранее Лобову пытались привлечь к административной ответственности за нарушение правил проведения пикета во время антикоррупционной акции 12 июня. Однако суд ее оправдал. 14 июля тот же самый суд рассмотрел новое дело в отношении активистки по статье "Пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики".

В начале июня в Туле по этой же статье был арестован на 7 суток волонтер местного штаба Навального Иван Полукаров.

По данным правозащитников, количество вынесенных наказаний по статье о демонстрации нацистской символики за последние годы выросло в 3,5 раза – почти до двух тысяч.