"Фейсбук" расширит расследование влияния России на "Брекзит"

Социальная сеть "Фейсбук" открыла новое, более подробное расследование предполагаемого вмешательства России на референдум о выходе Великобритании из Евросоюза, прошедший в 2016 году. Эксперты по безопасности "Фейсбука" повторно проанализируют, имели ли место какие-либо манипуляции со стороны России.

В ноябре прошлого года в компании "Фейсбук" сообщили, что не видят признаков попыток со стороны России оказать влияние на референдум по "Брекзиту" через социальную сеть. Но уже в следующем месяце "Фейсбук" признала наличие таких попыток, хотя и небольших: петербургское Агентство интернет-исследований, известное как “фабрика троллей“, закупило на сумму чуть меньше одного доллара три рекламных объявления, относившихся к Брекзиту.

По данным "Фейсбука", во время президентской кампании в США Агентство интернет-исследований потратило порядка ста тысяч долларов на распространение в сети через подставные аккаунты пропагандистских материалов. Утверждается, что они были доставлены более чем 10 миллионам пользователей. Так называемые "кремлевские тролли" также разместили в социальной сети бесплатные материалы, просмотренные 126 миллионами пользователей.

В прошлом году компания "Фейсбук" запустила кампанию по борьбе с ложными новостями. Крупные информационные агентства помогали соцсети маркировать сомнительные публикации. Компания также сотрудничает с расследованием Сената США о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Пользователи "Фейсбука" теперь могут узнать, были ли они подписаны на страницы в социальных сетях, якобы публикующие "российскую пропаганду". А именно посты, созданные так называемой "фабрикой троллей" – российским Агентством интернет-исследований.