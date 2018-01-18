В Сочи суд прекратил дело за репост карикатур на Иисуса Христа

В Сочи мировой судья прекратила уголовное дело об оскорблении чувств верующих, заведенное на местного жителя Виктора Ночевнова за репост карикатур на Иисуса Христа в социальной сети "ВКонтакте". Как сообщил адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков, дело прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Такое решение было принято 18 января во время второго рассмотрения дела.

В августе мировой судья признал Ночевнова виновным в "оскорблении религиозных чувств верующих" и приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей. Тогда суд решил, что подсудимый подвергся "влиянию идей, выражающих крайнюю нетерпимость к приверженцам христианства".

Уголовное дело на Виктора Ночевнова по статье "Оскорбление чувств верующих" возбудили за репост карикатур на Иисуса Христа, на которых он изображен висящим на турнике, танцующим на стадионе, а также в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец. Выступивший свидетелем по делу настоятель местного храма Андрей Дубровский назвал карикатуры "кощунством, разжиганием межрелигиозной розни, провокацией и оскорблением чувств верующих православных христиан".

В конце октября районный суд в Сочи отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.