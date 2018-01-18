Студенты техникума сняли видео в поддержку ульяновских курсантов

Студенты сельскохозяйственного техникума села Рязаново в Ульяновской области поддержали курсантов летного училища, которым грозит отчисление за видеоролик с танцами в общежитии в полуобнаженном виде. Учащиеся техникума выложили в интернет подобный видеоролик. После этого со студентами провели беседу, но руководство учебного заведения пообещало, что никого наказывать не будут.

Ролик с танцующими студентами первого курса летного факультета Ульяновского института гражданской авиации имени Б. П. Бугаева был снят еще в октябре. Но в интернете он разошелся в начале этого года. На видео, снятом в общежитии вуза, курсанты под песню Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси танцуют в нижнем белье и фуражках. Клип вызвал волну критики.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию, а в Росавиации пообещали принять к руководству вуза и появившимся на видео студентам дисциплинарные меры. Сами авторы клипа утверждают, что не хотели никого обидеть, а сняли видео ради развлечения.

В интернете появилась петиция в поддержку ульяновских курсантов. На момент написания новости ее поддержали свыше 26 тысяч человек. Пользователи интернета просят не отчислять курсантов из-за скандального видеоролика. В петиции отмечается, что студентов готовят к отчислению, несмотря на то что у них не было проблем с учебой и дисциплиной. Сам ролик авторы петиции называют безобидной пародией.