Приключения Паддингтона в России

На информационном интернет-ресурсе, связанном с кино imdb.com, несложно найти даты выхода в прокат практически всех фильмов. По данным сайта, британская картина "Приключения Паддингтона – 2" должна была выйти в российский прокат 18 января 2018 года. Но за день до этого дистрибьютеры и владельцы кинотеатров узнали, что министерство культуры перенесло релиз картины на 1 февраля.

Официально в ведомстве заявили, что премьера "Приключений Паддингтона – 2" совпала с выходом в прокат "иного фильма", не уточняя какого именно. По неофициальным данным, речь может идти о двух российских фильмах – "Скиф" и "Движение вверх".

Эта бесцеремонность возмутила прокатчиков. В их открытом письме сказано: "Ассоциация владельцев кинотеатров считает такое решение недопустимым фактом грубого прямого вмешательства представителей Министерства культуры РФ в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий – кинотеатров". В своем письме владельцы кинотеатров подчеркивают, что речь идет не только об экономических убытках, но и о неуважении к зрителю. Минкульт в своем ответе на эту сторону проблемы внимания не обратил и обвинил прокатчиков в незаконной предпродаже билетов.

С отдельным заявлением по поводу этой ситуации выступила и президент киносети "КАРО" Ольга Зинякова:

– Перенос дат премьер фильмов "Приключения Паддингтона – 2" и "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти" стал для нас полной неожиданностью. Причины нам неизвестны, все фильмы стояли на этих датах давно. Эти изменения повлекут корректировки последующих премьер, несмотря на уже запущенные рекламные кампании, что запутает зрителей и отрицательно скажется на сборах как иностранных, так и российских фильмов. В итоге мы вынуждены в последний момент менять расписание и приносим свои извинения всем гостям, которые планировали посмотреть фильм "Приключения Паддингтона – 2" в эти выходные. Мы рассчитываем получить официальное объяснение о причинах срыва проката. Вероятно, система и условия выдачи прокатного удостоверения должны быть пересмотрены.

Система выдачи прокатных удостоверений не что иное, как инструмент цензуры, говорят владельцы кинотеатров в своем письме. Кинообозреватель "Новой газеты" Лариса Малюкова обращает внимание на то, что в самой процедуре выдачи удостоверений есть лазейки, позволяющие чиновникам играть с разрешениями:

– Есть просто разрешительное удостоверение, а есть последний пункт этого удостоверения, который они получили с важной поправкой – это не прокатное удостоверение, а оригинал прокатного удостоверения. То есть это игра с бумагами.

Это каникулярное семейное кино. И поэтому это особенно, мне кажется, некрасиво

​–​ Чиновники обвиняют прокатчиков в незаконной предпродаже билетов. Видимо, потому, что у них не было того самого оригинала прокатного удостоверения?

– А как не делать предпродажу билетов на фильм, премьера которого согласована была давно? Вообще, планировался выход "Паддингтона" на зимние каникулы, и им уже заранее дали совершенно другие эфиры, чем те, на которые они рассчитывали, это же каникулярное семейное кино. И поэтому это особенно, мне кажется, некрасиво.

–​ Странно, что такая мера коснулась не кассового боевика, а хорошего, доброго фильма, что называется, для семейного просмотра. Может быть, потому что он британский, а не российский?

– Конечно, это идет битва именно за российское кино. И расчистка поля от других картин вообще странноватая. Потому что есть мультиплексы с огромным количеством залов, и не обязательно было подставлять ногу такой теплой и милой картине, она могла бы очень много набрать. Это уже второй "Паддингтон". Поэтому очень жалко и очень обидно. Но главная новость, то, на что среагировали в Ассоциации кинотеатров: всё было сделано некрасиво, накануне. То есть прокатное разрешение у них было, но вот выход фильма позволить именно в этот срок или не в этот срок, передвинуть, не предупредив, сделать это накануне, это очень нехорошо.

–​ Но ведь похожие ситуации были и раньше, пусть не в такой форме. Почему этот нарыв прорвало только сейчас и Ассоциация владельцев кинотеатров решилась высказаться достаточно резко по поводу действий министерства культуры?

– Мне кажется, у них нет другого выхода, потому что такая ситуация может стать прецедентом, и теперь можно будет двигать прокат, выходы фильма без предупреждения. Кроме того, что это потеря денег, это неуважение к зрителю, люди теряют авторитет у аудитории. Ведь зрители покупают билеты, собираются идти в кино. Представляете, какова сейчас ситуация с выходом фильма на экраны!

Что касается причин, то, мне кажется, сработала эйфория от проката фильма "Движение вверх", так как там суммы очень быстро набираются, есть желание накачивать их и дальше. Я бы это сравнила с допингом. Поэтому, мне кажется, это история не очень хорошая, и правильно, что Ассоциация таким образом выступила, – сказала в интервью Радио Свобода кинообозреватель "Новой газеты" Лариса Малюкова.

Кинообозреватель радиостанций "Маяк и "Вести ФМ", главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин считает, что решение министерства культуры ударило прежде всего по людям, которые очень ждали выхода в прокат этой картины:

– Зрителям прежде всего и нанесен ущерб! Честно говоря, владельцы кинотеатров будут показывать не одну картину, так другую, то есть им очень неудобно, но с ними ничего страшного не происходит. А что касается зрителей, то они и хотели посмотреть этот фильм! Люди по всему миру захлебываются от восторга! Потому что это действительно народный фаворит, это чудесная сказка. Представьте себе, что не показали бы вовремя нового "Гарри Поттера" или новую серию "Властелина колец". Огромное количество людей ждет выхода этого фильма во всей России. Как только я написал об этом в Фейсбуке, моментально отреагировали человек 20, у которых есть дети, и они написали: "А мы в эти выходные собирались идти". И я, честно говоря, в числе этих людей, у меня были зарезервированы два билета на показ в воскресенье для моего младшего сына и его бабушки, они очень хотели пойти на "Паддингтона".

Зрителям прежде всего и нанесен ущерб

–​ Но почему эта история так возмутила киносообщество? Ведь это не первый раз происходит... В 2017 году, кажется, за неделю до выхода фильма "Форсаж-8" в российский прокат вышел отечественный фильм "Время первых". Тогда это решили путем переговоров и "Форсаж вышел в срок, но ситуация пусть и не столь драматичная, очень похожая...

– Нет, это происходит абсолютно первый раз в таком режиме. Что я имею в виду? Прежде всего отмену, точнее, перенос проката за день до его начала. Такого просто не бывало. Я вот сейчас нахожусь внутри кинотеатра в Петербурге, смотрю на мониторы, на которых показываются фильмы, выходящие с сегодняшнего дня, и оттуда не успели еще убрать "Паддингтона", потому что, естественно, это самый ожидаемый фильм этой недели. Притом что в афише и "Форма воды", которая, скорее всего, будет претендовать на премию "Оскар", и масса всего другого. Но этого медведя ждали, на самом деле, несколько лет с момента выхода первого фильма, ждали дети, и сделать это с картиной, которая, ясно, никому не конкурент, никаким русским фильмам, потому что в этом сегменте жанровом и в этом сегменте с точки зрения аудитории просто не работает российское кино, именно эту картину убрать – это не объясняется ничем, кроме того, что это независимый и сравнительно слабый прокатчик, не имеющий никакого лобби, которого проще вот так бесцеремонно подвинуть, а вместе с ним подвинуть зрителей за сутки до того, как фильм должен был выйти на экраны.

Это независимый прокатчик, которого проще вот так бесцеремонно подвинуть, а вместе с ним подвинуть зрителей

​–​ В открытом письме Ассоциации владельцев кинотеатров, пожалуй впервые, прозвучала публично резкая критика в адрес Владимира Мединского. Но он и его ведомство по отношению к зарубежным фильмам ведут себя так не впервые...

– Давайте расскажу вам предысторию. Дело в том, что очень давно министерство культуры хочет как-то ограничить иностранное кино, для того чтобы не мешать прокату российского. Но это со стороны кажется простым, а на практике это очень сложно, потому что зрители ходят в основном на Голливуд, и если Голливуда их лишить или ограничить его, они просто перестанут ходить в кинотеатры, в том числе и на российские фильмы. Но конечно, когда русский режиссер или продюсер сделал фильм, приходит в мультиплекс и видит, что в одном зале на его фильме три человека сидят, а рядом идет голливудская ерунда, и там полный зал, ему обидно и хочется как-то отомстить. Из этого рождаются такие вот инициативы совместные, когда кинобизнес предлагает, а министр соглашается или, наоборот, министр предлагает, а кинобизнес говорит: "Да, конечно". И был найден компромисс – уступать друг другу по датам. Уступать должен, естественно, Голливуд, прокатчик голливудского кино. Если на один уик-энд приходится большой русский фильм и большой голливудский фильм, то прокатчики голливудского кино куда-то его сдвигают – назад, вперед, расчищают дату. На самом деле, ничего криминального в такой практике нет, кроме того что она конкретно законодательно оговорена не была, то есть не было сказано, ни за сколько дней надо об этом предупреждать, ни как далеко можно сдвигать, ни кто принимает такое решение, происходит ли это в добровольном режиме или можно навязать. Все это не было произнесено.

Мы видим случай абсолютного насилия

Было несколько случаев вполне человеческих, когда голливудские прокатчики действительно могли потесниться, и тем не менее они собирали большую аудиторию, большие деньги, и все было в порядке, и интересы зрителей не страдали. Сейчас первый случай, когда мы видим случай абсолютного насилия, а не дружелюбного и полюбовного сговора, не компромисса, а именно насилия. То есть Минкульт говорит: "Не дам прокатное удостоверение, с такого-то дня показывать не будете, потому что другие в это время будут показывать свои фильмы и собирать деньги". То, что продано было 750 тысяч билетов, и то, что зрители ждали, постеры напечатаны, ролики запущены, все уже давно подготовлено к этой дате, на это всем наплевать, – сказал в интервью Радио Свобода кинокритик Антон Долин.

В комментариях к посту Долина в Фейсбуке появилась информация со ссылкой на представителей компаний "ТРИТЭ" и "СТВ" ("Движение вверх" и "Скиф" соответственно их продукция). Они говорят, что не просили переносить прокат "Приключений Паддингтона". А значит, источник этой инициативы следует искать в недрах министерства культуры.​