Прокуратура проверит на экстремизм организаторов "Артдокфеста"

Генеральная прокуратура России назначила проверку на наличие публичного оправдания терроризма и экстремизма в действиях организаторов фестиваля "Артдокфест", режиссера фильма "Полет пули" Беаты Бубенец и украинского режиссера картины "Война ради мира" Евгения Титаренко. Об этом сообщает ТАСС.

С заявлением в прокуратуру обратился лидер движения SERB Игорь Бекетов.

Фильм "Полет пули" был показан в Москве всего один раз, на фестивале "Артдокфест" в декабре. На сеанс явились сторонники сепаратистов, активисты группировки SERB и устроили скандал, объявив, что фильм "прославляет убийство русских в Донбассе". Следующий сеанс они вообще сорвали, разлив в кинозале пахучую жидкость. Несколько человек задержала полиция. Суд назначил Бекетову и его соратникам по семь суток административного ареста за неповиновение полиции. Позже наказание смягчили до пяти суток.

От показа фильма украинского режиссера Евгения Титоренко "Война ради мира" о боевых действиях в Донбассе организаторы фестиваля вынуждены были отказаться, опасаясь инцидентов. Кроме того, Министерство культуры России попросило проверить фильм на экстремизм. По мнению ведомства, трейлер фильма, опубликованный на YouTube, содержит "лживую информацию, направленную на дискредитацию" России. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что картина не получила прокатное удостоверение в России и ее показ нельзя допускать.