В Москве задержали протестующих против застройки на улице Кравченко

На Ломоносовском проспекте в Москве полиция задержала нескольких активистов, протестующих против уплотнительной застройки на улице Кравченко. Правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает, что в отделения доставили как минимум пять человек.

Ранее в четверг в том же районе был задержан участник одиночного пикета, который развернул плакат.

На минувшей неделе противника застройки на Кравченко задержали у Красной площади. У него был баннер со ссылкой на запись беседы с представителем застройщика Алексеем Белозеровым. Последний, в частности, заявил, что до президентских выборов 2018 года нельзя бить и разгонять активистов, протестующих против уплотнительной застройки.

Белозеров, в частности, отметил, что в период перед выборами "ОМОН не впрягается, Росгвардия не впрягается".