В Москве задержали протестующих против застройки на улице Кравченко

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На Ломоносовском проспекте в Москве полиция задержала нескольких активистов, протестующих против уплотнительной застройки на улице Кравченко. Правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает, что в отделения доставили как минимум пять человек.
Ранее в четверг в том же районе был задержан участник одиночного пикета, который развернул плакат.
На минувшей неделе противника застройки на Кравченко задержали у Красной площади. У него был баннер со ссылкой на запись беседы с представителем застройщика Алексеем Белозеровым. Последний, в частности, заявил, что до президентских выборов 2018 года нельзя бить и разгонять активистов, протестующих против уплотнительной застройки.
Белозеров, в частности, отметил, что в период перед выборами "ОМОН не впрягается, Росгвардия не впрягается".
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