В Германии и Нидерландах из-за непогоды погибли люди

Три человека погибли в Нидерландах и двое в Германии в четверг, когда мощные ветры повалили деревья, сдували с дороги грузовики, а аэропорты вынуждены были отменять сотни рейсов из-за непогоды.

В Германии 59-летний мужчина был убит упавшим деревом в Эммерихе у голландской границы, сказал представитель города. 68-летний водитель грузовика погиб в результате несчастного случая, связанного со штормом, в Липпштадте, в Западной Германии, сообщили в полиции. По словам полиции, в Северном Рейне-Вестфалии (NRW), самом густонаселенном штате Германии, 41 человек получил ранения в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с погодой.

Аэропорт Схипхол в Амстердаме ненадолго приостановил воздушные перевозки в четверг. По побережью Нидерландов были зафиксированы порывы ветра до 140 километров в час.

По меньшей мере 260 рейсов были отменены, а падение черепицы с крыш привело к закрытию терминалов аэропорта. Железнодорожные, трамвайные и автобусные службы приостановили свою работу. В Роттердаме упали ряды транспортных контейнеров, а с многих домов сорвало крышу. Власти аэропорта Схипхол сказали, что полеты возобновятся, когда буря переместится вглубь страны.